जोधपुर में शादी वाले घर में हुआ तेज धमाका, दूल्हे समेत कई लोग हुए घायल!

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के एक घर में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए. बताया जा रहा है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी. 

Published: Nov 04, 2025, 09:04 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 09:04 PM IST

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे के हरढाणी गांव में अचानक ही गैस वेल्डिंग करते हुए समय हादसा घटित होने से 10 से 12 लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, बिरमा राम के बाडे में गैस वेल्डिंग किया जा रहा था.

इस दौरान एक वहां पर चिंगारी उठने लगी तो वहां से हटने से पहले ही एक बक्से में आग लग गई और दो जने घायल हुए तभी तक तेज धमाका हुआ और 10-12 लोग घायल हो गए, जिनको बावड़ी से तत्काल ग्रामीण व समाजसेवी जोधपुर लेकर रवाना हुए एवं पुलिस को जानकारी दी गई.

वहीं, मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी घायलों को जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल व महात्मा गांधी अस्पताल लाई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने दोनों ही अस्पतालों को अलर्ट कर दिया था.

एमडीएम अस्पताल अधीक्षक डॉ विकास राजपुरोहित तत्काल अस्पताल पहुंचे. वहीं, एमजीएच अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह भाटी भी अस्पताल पहुंचे. गंभीर घायलों को एमडीएम और 3 झुलसे लोगों को एमजीएच अस्पताल ले जाकर उपचार शुरू किया गया.

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक भोपालसिंह लखावत भी अस्पताल पहुंचे और तत्काल घायलों का उपचार शुरू करवाया गया. बताया जा रहा है कि दरअसल वहां पर घर में विस्फोटक होने की वजह से यह हादसा घटित हुआ है. अब पुलिस उस मामले की जांच करेगी तभी खुलासा होगा.

फिलहाल घायलों का उपचार शुरू होने के साथ ही फिलहाल स्थित गंभीर नही बताई गई है. अचानक विस्फोट होने से वहां पर दहशत का माहौल हो गया था क्योंकि शादी समारोह की तैयारियां होने से परिजन भी ज्यादा आए हुए थे.

