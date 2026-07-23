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मंत्री अविनाश गहलोत ने OBC आरक्षण पर किया बड़ा ऐलान, 2026 में होंगे निकाय चुनाव

जोधपुर दौरे पर पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर छात्रावासों, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने छात्रावासों में पौष्टिक भोजन, नियमित निरीक्षण, योग, राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए.
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 01:59 PM|Updated: Jul 23, 2026, 01:59 PM
मंत्री अविनाश गहलोत ने OBC आरक्षण पर किया बड़ा ऐलान, 2026 में होंगे निकाय चुनाव
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे. सर्किट हाउस पहुंचने पर नवपदस्थापित संयुक्त निदेशक बजरंग सारस्वत के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

इसके बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं, छात्रावासों और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव, OBC आरक्षण, विभागीय बजट, एनजीओ की मॉनिटरिंग और कांग्रेस के आरोपों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

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अधिकारियों के दिए निर्देश
मंत्री ने छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, नियमित निरीक्षण और व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभाग से जुड़े सभी कार्यालयों, छात्रावासों और भवनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र लगाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से योग, राष्ट्रगान एवं अन्य राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम कराने और महापुरुषों के जीवन और उनके विचारों से विद्यार्थियों को प्रेरित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए.

सरकार ने OBC आयोग का किया गठन
अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देशों की पालना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि सरकार ने OBC आयोग का गठन किया है, जो प्रदेशभर में सर्वे कर रहा है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद OBC आरक्षण तय किया जाएगा और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 के भीतर ही निकाय चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे.


कांग्रेस पर साधा निशाना
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस OBC वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए बिना OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए चुनाव कराने की मांग कर रही है, जबकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप OBC समाज को उसका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रदेश के सबसे बड़े विभागों में शामिल है और इसका वार्षिक बजट करीब 20 हजार करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया कि विभाग अपने बजट का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, छात्रावास, आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करता है, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सकें.

एनजीओ के संचालन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है. किसी भी संस्था को मान्यता देने से पहले उसकी ऑडिट रिपोर्ट और अन्य मानकों की जांच की जाती है. यदि किसी भी प्रकार की शिकायत सामने आती है, तो तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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