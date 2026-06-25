/NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस की PC, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Jodhpur News: NEET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा देशभर के जिला मुख्यालयों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. जिला कांग्रेस कमेटियों के प्रभारी विक्रम सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की.

उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण ने देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. विक्रम सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित 'छात्रों की गूंज महासभा' में हजारों छात्रों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया था कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं और उनकी आवाज को बुलंद करने का मंच है.

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शिक्षा व्यवस्था पर सवाल हो रहे खड़े

उन्होंने आरोप लगाया कि NEET, NTA, CBSE और अन्य परीक्षा संस्थाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से छात्र निराश और हताश हो रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी.

आगामी दिनों में जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच राहुल गांधी की कोटा सभा के वीडियो प्रदर्शित किए जाएंगे और युवाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर केंद्र सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा.

दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का किया था वादा

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें युवाओं के हितों की अनदेखी कर रही हैं. कांग्रेस युवाओं और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.

ये लोग रहे उपस्थित

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शहर अध्यक्ष ओमकार वर्मा, देहात अध्यक्ष मीता बड़वाड़, लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे.