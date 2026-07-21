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जोधपुर से आई बड़ी अपील, सिर्फ एक फैसला बचा सकता है 8 जिंदगियां!

विश्व अंगदान दिवस से पहले जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में अंगदान जागरूकता अभियान चलाया गया. नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं और कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अंगदान के महत्व और उससे जुड़े मिथकों के बारे में जागरूक किया.  

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 21, 2026, 01:43 PM|Updated: Jul 21, 2026, 01:43 PM
जोधपुर से आई बड़ी अपील, सिर्फ एक फैसला बचा सकता है 8 जिंदगियां!
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: विश्व अंगदान दिवस से पहले जोधपुर में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है. मथुरादास माथुर अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं और नर्सिंग कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान के महत्व और उससे जुड़े मिथकों के बारे में जागरूक किया.

इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने कहा कि देशभर में अंगदान को जनआंदोलन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपने अंगदान से कम से कम 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है. डॉ. जोधा ने बताया कि वर्तमान में देश में करीब 5 लाख मरीज किडनी प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं, जबकि लगभग 6 लाख लोग कॉर्निया (नेत्रदान) की प्रतीक्षा सूची में हैं.

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हजारों परिवारों को मिल सकती है नई जिंदगी
इसके अलावा हृदय, लीवर और अन्य अंगों के प्रत्यारोपण के लिए भी बड़ी संख्या में मरीज इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि अधिक से अधिक लोग मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लें, तो हजारों परिवारों को नई जिंदगी मिल सकती है.

अंगदान जागरूकता अभियान
उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग और आमजन के सहयोग से अंगदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. विश्व अंगदान दिवस से पहले जोधपुर में एक भव्य जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आएं और इस पुनीत कार्य से जुड़ें.

डॉ. जोधा ने आमजन से अपील की कि वे अंगदान से जुड़े भ्रमों को दूर करें और मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लेकर जरूरतमंद लोगों को जीवनदान देने में अपनी भागीदारी निभाएं.

कब मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस?
हर साल 13 अगस्त को दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिल सकें.

एक मृत दाता अपने अंगों (जैसे- हृदय, गुर्दे, यकृत, अग्न्याशय, फेफड़े और आंत) से 8 लोगों की जान बचा सकता है और ऊतकों (त्वचा, कॉर्निया, हड्डियां) से कई अन्य लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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