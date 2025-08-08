Jodhpur News : ओसियां में बाबा रुणिचा के दर्शन को 13 फीट का घोड़ा लेकर रवाना हुए जातरु

Jodhpur News : लोक देवता बाबा रादमेव का मेला भरा है और दूर दूर से जातरु बाबा के दर्शन को आ रहे हैं. इस बीच 13 फीट का घोड़ा लेकर बाबा रूणिचा के दर्शन को जातरू संघ रवाना हुआ और प्रदेश और परिवार में खुशियों की कामना की गयी.

लोक देवता बाबा रामदेव पैदलन जाने वाले कई जातरु हाथों में कपड़े से बने हुए घोड़े लिए रहते है जिसे बाबा रामदेव की सवारी कहते हैं. माना जाता है कि लोगों की मन्नत पूरी होने के बाद लोग घोड़े की सवारी बाबा को चढ़ाते हैं. लोक देवता बाबा रामदेव ने छुआछूत खत्म करने का काम किया था . उनकी सवारी सफेद घोड़ा था इसलिए उनको सफेद घोड़े चढ़ाए जाते हैं. खासतौर पर जब मन्नत पूरी होती है.

घोड़े का संबंध पंच महाभूत यानि पृथ्वी,जल,आकाश और वायु से बताया गया है. विशेष रूप से ये घोड़े जोधपुर और रामदेवरा में ही तैयार होते हैं. बाबा की सवारी यानि की घोड़ा कपड़े और बांस से बनाया जाता है. जो बिल्कुल असली घोड़े की कद काठी लिए होता है. बाबा की सवारी वाला घोड़ा 2 फीट से लेकर 12 -13 फीट तक लंबा आम तौर पर हो सकता है, लेकिन मांग के मुताबिक 30-40 फीट तक बड़े घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं.

आपको बता दें कि जैसलमेर के रामदेवरा में 10 अगस्त से रामदेव भादवा मेला शुरू हो जाएगा. जिसको लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना की थी.

Trending Now

पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव भादवा मेला में लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में धोक लगाते हैं और मुराद पूरी होने पर कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, इस बार यहां आने वाले भक्तों की तादात 50 लाख तक रहने की संभावना है. जिसकी तैयारियों को लेकर बैठकों को दौर जारी है.