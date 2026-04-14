Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Jodhpur News: JCB से फंदा बनाकर पालतू कुत्ते की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र में एक पालतू कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका वीडयो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByRakesh Kumar Bhardwaj
Published:Apr 14, 2026, 05:13 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 05:13 PM IST

Trending Photos

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव
7 Photos
Gold SIlver Rate

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! अगले 4-5 दिन में बढ़ेगी गर्मी, हीटवेव का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! अगले 4-5 दिन में बढ़ेगी गर्मी, हीटवेव का अलर्ट जारी

राजस्थान में हवा का चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव! बारिश के बाद तेज गर्मी का असर
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में हवा का चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव! बारिश के बाद तेज गर्मी का असर

राजस्थान को लेकर ये 10 गलतफहमियां आपको हैरान कर देंगी! जानें इनके पीछे की सच्चाई
10 Photos
Rajasthan News

राजस्थान को लेकर ये 10 गलतफहमियां आपको हैरान कर देंगी! जानें इनके पीछे की सच्चाई

Jodhpur News: JCB से फंदा बनाकर पालतू कुत्ते की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पालतू कुत्ते को बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और पशु प्रेमियों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है.

फंदा बनाकर कुत्ते को लटकाया
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सालावास से बोरानाडा जाने वाली सड़क पर स्थित एक फैक्ट्री परिसर में यह घटना हुई. आरोप है कि जेसीबी मशीन के बकेट के आगे लोहे के तार से फंदा बनाकर कुत्ते को लटकाया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कुत्ते के मालिक दर्ज करवाया मामला
वीडियो सामने आने के बाद कुत्ते के मालिक ने जोधपुर के विवेक विहार थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और जांच शुरू की. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और वीडियो के आधार पर दो आरोपियों मैनपाल और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जेसीबी मशीन को किया जब्त
पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन को भी जब्त कर लिया है, जिसे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
जयपुर शहर के चौगान स्टेडियम में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान शुरू हुआ विवाद बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि मैच खत्म होने के बाद एक युवक को रास्ते में रोककर पांच लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उस पर धारदार हथियार से हमला किया.

इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और मैच के दौरान ही आपसी कहासुनी हुई थी, जो बाद में झगड़े में बदल गई.

पूरे मामले में झगड़े का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर पीड़ित को बचाया. पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए. आरोपी उसके घर के पास ही रहते हैं, जिससे उसके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news