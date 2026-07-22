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राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

जोधपुर की मंडोर ओपन एयर कैंप जेल में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी मूलाराम और सीमा ने राजस्थान हाईकोर्ट की अनुमति के बाद वैदिक रीति-रिवाजों से विवाह किया. जेल परिसर में हुए इस अनूठे समारोह में दोनों के परिजन, जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.  

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 22, 2026, 03:31 PM|Updated: Jul 22, 2026, 03:31 PM
राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: महात्मा गांधी के विचार 'अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं' को चरितार्थ करता एक अनूठा और मानवीय उदाहरण बुधवार को जोधपुर की मंडोर स्थित ओपन एयर कैंप जेल में देखने को मिला.

यहां आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी मूलाराम और सीमा ने राजस्थान हाईकोर्ट की अनुमति के बाद वैदिक रीति-रिवाज और पूरे विधि-विधान के साथ विवाह रचाया. जेल परिसर में आयोजित इस विवाह समारोह में दोनों के परिजन, जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य लोग साक्षी बने. इस दौरान मंडप सजा, विवाह की रस्में निभाई गईं और दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया.

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आपसी लगाव और प्रेम

दरअसल, मूलाराम और सीमा दोनों ही मंडोर ओपन एयर कैंप जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. जेल में रहने के दौरान दोनों के बीच आपसी लगाव और प्रेम का रिश्ता विकसित हुआ. समय के साथ यह रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि दोनों ने एक-दूसरे के साथ विवाह कर नया जीवन शुरू करने का फैसला लिया. हालांकि दोनों के बंदी होने के कारण विवाह का रास्ता आसान नहीं था. ऐसे में दोनों की इच्छा को कानूनी आधार देने के लिए मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा.

हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों को विवाह की अनुमति प्रदान की. न्यायालय ने केवल शादी की अनुमति ही नहीं दी, बल्कि सामाजिक पुनर्वास की भावना को ध्यान में रखते हुए मंडोर ओपन एयर कैंप जेल में ही विवाह आयोजित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. न्यायालय के इस निर्णय के बाद जेल प्रशासन और दोनों परिवारों ने विवाह की तैयारियां शुरू की.

मंडोर ओपन एयर कैंप जेल में विवाह समारोह आयोजित

आज अभिजीत मुहूर्त में मंडोर ओपन एयर कैंप जेल में विवाह समारोह आयोजित किया गया. दोनों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार, विवाह की सभी रस्में पूरी की. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह संपन्न हुआ और मूलाराम व सीमा पति-पत्नी के रूप में नए जीवन की शुरुआत की ओर बढ़े. समारोह में दोनों के परिवारों के सदस्यों और रिश्तेदारों की मौजूदगी ने इस आयोजन को भावनात्मक बना दिया. परिजनों ने नवदंपती को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद भविष्य की कामना की.

विवाह समारोह के दौरान जेल परिसर का माहौल भी सामान्य दिनों से अलग नजर आया, जहां आमतौर पर बंदियों की दिनचर्या और सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देती है, वहीं बुधवार को उसी परिसर में विवाह की रस्में निभाई गईं. जेल प्रशासन की ओर से समारोह को शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं. ओपन एयर कैंप जेल प्रभारी हापू राम की निगरानी में आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई, जबकि सेंट्रल जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह शेखावत ने भी पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की.

सुधारात्मक न्याय व्यवस्था

मूलाराम के अधिवक्ता कालूराम भाटी के सहायक स्वप्न चौहान के अनुसार, हाईकोर्ट के संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण के कारण दोनों का विवाह संभव हो सका. न्यायालय के आदेश ने दोनों को अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया है.

यह विवाह केवल दो बंदियों के वैवाहिक बंधन में बंधने की घटना नहीं है, बल्कि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था की उस सोच को भी सामने लाता है, जिसमें अपराध करने वाले व्यक्ति को केवल दंडित करना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि उसके सामाजिक पुनर्वास और सुधार का भी प्रयास किया जाता है. ओपन एयर कैंप जेल की अवधारणा भी इसी दिशा में काम करती है, जहां योग्य बंदियों को अपेक्षाकृत स्वतंत्र वातावरण में जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने और समाज में दोबारा स्थापित होने का अवसर दिया जाता है.

एक अनूठा उदाहरण

मूलाराम और सीमा का विवाह इसी सोच की एक मिसाल बनकर सामने आया है. दोनों का कहना है कि विवाह के बाद वे अपने जीवन की पुरानी परिस्थितियों से आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. हालांकि उनके जीवन में सजा और जेल की परिस्थितियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इस विवाह ने उन्हें भविष्य के लिए एक भावनात्मक सहारा और नई उम्मीद दी है.

इस पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश भी दिया कि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था का मकसद केवल अपराध की सजा देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सुधार और पुनर्वास का अवसर देना भी है. हाईकोर्ट की अनुमति और जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ यह विवाह जोधपुर की ओपन जेल में सामाजिक पुनर्वास की दिशा में एक अनूठा उदाहरण बन गया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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