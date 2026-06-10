/BJP नेता का AAP पर बड़ा हमला, कहा- पंजाब में नाम के CM, संचालन केजरीवाल कर रहे

Jodhpur News: पंजाब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राजवीर सिंह ग्रेवाल आज जोधपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पंजाब की वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है और आम आदमी पार्टी के शासन में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, प्रशासन और विकास व्यवस्था प्रभावित हुई है.

ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री केवल नाममात्र के मुख्यमंत्री हैं, जबकि प्रदेश का संचालन केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह बाहरी हस्तक्षेप के प्रभाव में काम कर रहा है.

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उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे और गैंगस्टरवाद की समस्या पहले से अधिक बढ़ गई है. आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले नशामुक्त पंजाब का वादा किया था, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध और हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं.

मन में नशे की छवि

सीमा सुरक्षा और नशे की तस्करी पर बोलते हुए ग्रेवाल ने कहा कि यदि प्रशासन और पुलिस पूरी गंभीरता से काम करें तो अवैध हथियारों और नशे की खेपों को रोका जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर मिलीभगत के कारण तस्करी और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है.

ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब की पहचान मेहनती और देशभक्त लोगों की रही है, लेकिन आज पंजाब का नाम आते ही लोगों के मन में नशे की छवि बन रही है. यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब को इस छवि से बाहर निकालने के लिए वर्ष 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है.

आम आदमी पार्टी के शासन काल में भ्रष्टाचार बढ़ा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ही पंजाब को विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शासन काल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भविष्य में जांच होने पर कई बड़े मामलों का खुलासा हो सकता है.

राजवीर सिंह ग्रेवाल ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण पंजाब के हितों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में भाजपा को मजबूत समर्थन मिलेगा.