Jodhpur: बेटे की वकालत से जीती इंसाफ की जंग, 29 साल बाद BSF पूर्व जवान को मिली पेंशन

Jodhpur News: एक बेटे के संकल्प, संघर्ष और वकालत ने आखिरकार उसके पिता को 29 साल बाद न्याय दिला दिया. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने बीएसएफ के पूर्व जवान रामजी लाल (58) की वर्षों से रुकी पेंशन बहाल करने का आदेश देते हुए सरकार को तीन महीने के भीतर समस्त बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं.

यह फैसला न सिर्फ एक परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि उन सैकड़ों पूर्व सैनिकों के लिए भी उम्मीद की किरण बना है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए न्यायालयों में लड़ाई लड़ रहे हैं.

पेंशन पेमेंट ऑर्डर

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मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ में हुई, कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी कर उसका लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाए.

साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 6 दिसंबर 1997 से अब तक की पूरी बकाया राशि (एरियर) का भुगतान तीन महीने की निर्धारित अवधि में किया जाए. इस पूरे मामले की सबसे खास और प्रेरणादायक बात यह रही कि रामजी लाल के बेटे, एडवोकेट विचित्र चौधरी ने खुद अपने पिता का केस लड़ा. पिता के वर्षों के संघर्ष और आर्थिक-सामाजिक परेशानियों को देखते हुए उन्होंने वर्ष 2019 में वकालत की पढ़ाई पूरी की और न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया.

नोहर तहसील के रहने वाले हैं रामजी लाल

करीब चार साल तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली. रामजी लाल, जो हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के ललाना गांव के निवासी हैं, ने बीएसएफ में कॉन्स्टेबल के रूप में करीब 10 वर्षों तक सेवा दी थी. इसके बाद उन्होंने बीएसएफ नियम-1969 के नियम 19 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली थी. उनका त्यागपत्र 6 दिसंबर 1997 को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था. उसी दौरान केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर 1995 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 20 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया था.

तीन दशकों तक अपने हक से वंचित रहे

इसी आधार पर रामजी लाल को पेंशन का हक मिला और 6 दिसंबर 1997 को उनका PPO भी जारी कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के चलते उन्हें कभी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका. इस तरह वे लगभग तीन दशकों तक अपने हक से वंचित रहे. कोर्ट में एडवोकेट विचित्र चौधरी ने दलील दी कि उनके पिता का मामला पूर्व में दिए गए 'बनवारी लाल बनाम भारत संघ' जैसे फैसलों से पूरी तरह आच्छादित है. उन्होंने यह भी तर्क रखा कि किसी सैनिक को केवल तकनीकी आधार पर पेंशन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, जो समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं.

मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि सरकार ने 1995 में 10 साल की सेवा पर पेंशन देने का आदेश जारी किया था लेकिन 1998 में नए परिपत्रों के जरिए इस स्थिति को बदलने की कोशिश की गई. विभाग ने इन नए नियमों को पिछली तारीख से लागू करते हुए कई मामलों में पेंशन रोक दी. इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एक बार यदि किसी कर्मचारी का अधिकार सुरक्षित हो जाता है, तो उसे बाद के किसी नियम या स्पष्टीकरण के जरिए छीना नहीं जा सकता.

पिता का खोया हुआ आत्मसम्मान दिलाना था वापस

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व में दिए गए न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि नियम 19 के तहत दिया गया त्यागपत्र वास्तव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समान है और इसके आधार पर पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता. इस फैसले के बाद एडवोकेट विचित्र चौधरी ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल केस जीतना नहीं था बल्कि अपने पिता का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलाना था.

उन्होंने बताया कि पिता की पीड़ा और संघर्ष को देखकर ही उन्होंने वकालत का रास्ता चुना. गौरतलब है कि इसी तरह के मामलों में उस समय करीब 1990 कर्मियों ने इस्तीफे दिए थे, जिनमें से 697 अब भी विभिन्न अदालतों में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. इनमें लगभग 170 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.

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