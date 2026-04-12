Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब विदेश से भी VC के जरिए हो सकेगी तलाक मामले में गवाही

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट तलाक के एक महत्वपूर्ण मामले में विदेश में निवास कर रहे दंपत्ति को राहत देते हुए उनके निवास स्थान से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की अनुमति प्रदान की है. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट जोधपुर द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें इस संबंध में दायर संयुक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था.

मामला क्या था?

बता दें कि जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस सुनील बेनीवाल की डिवीजन बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता महिला एवं उसके पति के बीच आपसी सहमति से तलाक (धारा 13-बी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) से जुड़ा मामला बताया गया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन गोकलानी ने बताया कि दोनों पक्ष वर्तमान में अलग-अलग देशों महिला आयरलैंड और उसका पति अमेरिका में रह रहे हैं. ऐसे में उन्होंने फैमिली कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी. फैमिली कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2020 का हवाला देते हुए यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि विदेश में स्थित पक्षकारों की गवाही के लिए भारतीय दूतावास या उच्चायोग में नियुक्त कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति अनिवार्य है.

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हाईकोर्ट की टिप्पणी, न्याय प्रक्रिया सुगम हो, जटिल नहीं

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस दृष्टिकोण को अत्यधिक तकनीकी बताते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि तकनीकी अड़चनों के कारण उसे बाधित करना. कोर्ट ने माना कि अलग-अलग समय क्षेत्रों में रहने के कारण पक्षकारों के लिए दूतावास में एक साथ उपस्थित होना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है. कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों में ऐसी परिस्थितियों के लिए लचीलापन मौजूद है और इसे कोऑर्डिनेटर की अनुपलब्धता की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है. ऐसे मामलों में न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए पक्षकारों को उनके निवास स्थान से ही वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति दे सकता है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2026 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि दोनों पक्षकारों को उनके वर्तमान स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने दिया जाए.

साथ ही, उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों के जरिए कार्यवाही में भाग लेने की भी छूट दी गई. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट आवश्यकतानुसार पहचान सत्यापन के लिए शर्तें लगा सकता है, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.

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