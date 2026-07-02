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कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

जयपुर की 14 वर्षीय छात्रा और कक्षा 10 की विद्यार्थी सवी शेखावत विश्व शांति का संदेश देने के लिए 18 हजार किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा पर निकलेंगी. इस यात्रा के माध्यम से वह परमाणु हथियार मुक्त विश्व की मांग उठाते हुए शांति, मानवता और वैश्विक सद्भाव का संदेश दुनिया तक पहुंचाएंगी.  

Edited bySneha AggarwalReported byLokesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 08:06 PM|Updated: Jul 02, 2026, 08:06 PM
कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर की 14 वर्षीय बेटी अब विश्व शांति का संदेश लेकर दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल यात्राओं में से एक पर निकलने जा रही है. कक्षा 10 की छात्रा सवी शेखावत करीब 18 हजार किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर परमाणु हथियार मुक्त विश्व की मांग उठाएंगी.

खास बात यह है कि इस अभियान में उनकी छोटी बहन और पूरा परिवार भी उनके साथ रहेगा. सवी की पहली कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने की है, जिसके बाद वह दुनिया के कई देशों के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक अपनी बात पहुंचाएंगी.

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18 हजार किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा

सिर्फ 14 साल की उम्र, लेकिन सोच पूरी दुनिया के लिए. जयपुर की रहने वाली सवी शेखावत ने विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया है. सवी करीब 18 हजार किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा पर निकलेंगी. यात्रा का पहला चरण जयपुर से शुरू होकर नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन डीसी तक जाएगा.सवी का उद्देश्य दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे के प्रति जागरूक करना है.

उनका कहना है कि आज दुनिया में मौजूद परमाणु हथियार पूरी मानवता को कई बार खत्म करने की क्षमता रखते हैं इसलिए वह संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय संघ और परमाणु हथियार रखने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ज्ञापन सौंपकर परमाणु निरस्त्रीकरण की अपील करेंगी. सवी चाहती हैं कि इस अभियान की शुरुआत भारत से हो, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है, ताकि सबसे पहले उन्हें ज्ञापन सौंप सकें.

विश्व शांति का संदेश

यह अभियान केवल विश्व शांति तक सीमित नहीं रहेगा. सवी पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त जीवन और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी देंगी. वह वैश्विक कंपनियों और शिक्षण संस्थानों से हस्तनिर्मित और प्रकृति अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने और जरूरतमंद महिलाओं और कारीगर परिवारों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने की अपील करेंगी. सवी ने बताया कि वे दुनिया भर की बड़ी कंपनियों, शिक्षण संस्थानों और वैश्विक ब्रांड्स से भी अपील करेंगी कि प्लास्टिक और रासायनिक उत्पादों के स्थान पर हस्तनिर्मित एवं प्रकृति अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दें और जरूरतमंद महिलाओं और कारीगर परिवारों को रोजगार व शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं. सवी के इस अभियान के पीछे उनके परिवार की प्रेरणा भी है.

100 किलोमीटर साइकिल चलाकर यात्रा की तैयारी

सवी के पिता विजेंद्र सिंह शेखावत पिछले करीब 27-28 वर्षों से हाथियों के बेकार पड़े गोबर से पर्यावरण अनुकूल पेपर बनाने का कार्य कर रहे हैं. उनका दावा है कि यह दुनिया के सबसे अधिक इको-फ्रेंडली पेपरों में से एक है. इस अनूठे कार्य को देखने के लिए देश-विदेश से हजारों पर्यटक जयपुर पहुंच चुके हैं. विजेंद्र सिंह ने बताया कि सवी बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रही हैं और अब उन्होंने विश्व शांति के लिए परमाणु हथियारों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जनजागरण का संकल्प लिया है. दोनों बेटियां प्रतिदिन लगभग 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर यात्रा की तैयारी कर रही हैं.

14 साल की उम्र में विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े मुद्दों को लेकर निकली सवी शेखावत की यह यात्रा निश्चित तौर पर गंभीर विषय है. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जोधपुर दौरे के मद्देनजर सवी अपने पिता के साथ जोधपुर पहुंचीं. यहां उन्होंने पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाने और इस वैश्विक अभियान में सहयोग की अपील की. अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि क्या सवी को प्रधानमंत्री से मुलाकात का मौका मिलता है और उनका यह वैश्विक अभियान कितना प्रभाव छोड़ पाता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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