/कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में सोशल मीडिया ट्रोलिंग से जुड़ा मामला अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गया है.

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई को लंबे समय से कथित रूप से परेशान और ट्रोल करने वाला युवक अब करोड़ों रुपये की अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर अपराध जगत तक पहुंच गया है.

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टोल प्लाजा के पास कार्रवाई में गया पकड़ा

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) नीमच की टीम ने 20 जून को दौसा जिले में आगरा-जयपुर हाईवे स्थित सिकंदरा टोल प्लाजा के पास कार्रवाई करते हुए मालाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से झारखंड नंबर की क्रेटा कार में छिपाकर ले जाई जा रही 115 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई. बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है.

बताया जा रहा है कि तस्करी को छिपाने के लिए आरोपी ने अफीम के बोरों पर इत्र और परफ्यूम का छिड़काव किया था ताकि गंध बाहर न निकल सके. जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था और 'लॉजिक बाबा' नाम से उसका फेसबुक पेज संचालित होता था, जिस पर हजारों फॉलोअर्स हैं.

अनीता बिश्नोई ने कहा- ‘जहां उसकी जगह थी, वहां चला गया’

गिरफ्तारी के बाद इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि 'जहां उसकी जगह थी, वहां चला गया और तीन बाकी हैं' इस पोस्ट के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया.

बनाड़ थाना पुलिस के अनुसार मालाराम के खिलाफ पहले से आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है.

अनीता के पति दीनाराम ने आरोप लगाया था कि आरोपी सोशल मीडिया पर लगातार अभद्र टिप्पणियां करता था, निजी जिंदगी को लेकर गलत बातें फैलाता था और वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश करता था.

परिजनों के मुताबिक, अनीता सोशल मीडिया पर राजस्थानी संस्कृति और सामाजिक विषयों से जुड़े वीडियो बनाती हैं। कुछ समय पहले अपलोड किए गए एक वीडियो के बाद ट्रोलिंग बढ़ गई. आरोप है कि लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियों और मानसिक दबाव के चलते अनीता गहरे तनाव में चली गईं.

20 जून को मिली थी अनीता को छुट्टी

3 जून को उन्होंने कथित रूप से जहर पी लिया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीब 17 दिन इलाज के बाद 20 जून को उन्हें छुट्टी मिली. अब पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर लाने की तैयारी कर रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग, मानसिक प्रताड़ना और अपराध के बीच संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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