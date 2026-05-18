/थाने पहुंची महिला की अगले ही दिन मौत, रातों-रात कर दिया गया अंतिम संस्कार

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के आसोप-भोपालगढ़ इलाके में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और रातों-रात अंतिम संस्कार किए जाने के मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है.

एसपी ने बताया कि 14 मई को एक दंपति आसोप थाने पहुंचा था. दोनों ने आपसी विवाद और पारिवारिक कारणों से एक-दूसरे से खतरा होने की आशंका जताई थी. पुलिस ने दोनों की समझाइश की और महिला से पूछा गया कि यदि वह कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन महिला ने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया.

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महिला अपने भाई के साथ पीहर चली गई

स्थिति को देखते हुए थाना अधिकारी ने दोनों पक्षों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पाबंद कराया. इसी दौरान महिला के भाई भी थाने पहुंचे और उन्होंने महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए आश्वासन दिया कि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं होने देंगे. इसके बाद महिला अपने भाई के साथ पीहर चली गई.

अगले दिन 15 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक महिला की मौत हो गई है और रात में ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. बिना पुलिस को सूचना दिए जल्दबाजी में दाह संस्कार किए जाने से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ

हड्डियां, राख और अन्य अवशेषों के नमूने जुटाए

पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतका की पहचान उसी महिला के रूप में हुई, जो एक दिन पहले थाने आई थी. परिजनों ने आत्महत्या की बात कही लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.