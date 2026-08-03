/Jodhpur News: बाइक पर आए दो बदमाश, घर के बाहर स्कूल वैन के शीशे किए चकनाचूर

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में दिनदहाड़े बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए. माता का थान थाना क्षेत्र के दर्जियों का बास, मगरा पूंजला इलाके में घर के बाहर खड़ी एक स्कूल वैन को निशाना बनाते हुए दो युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की. पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

बताया जा रहा है कि यह घटना बीते दिन यानी 2 अगस्त की है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार होकर आए दो युवक घर के बाहर खड़ी स्कूल वैन के पास पहुंचते हैं और कुछ ही देर में वैन के शीशों पर हमला कर उन्हें तोड़ देते हैं. इतना ही नहीं, आरोपियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

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रंजिश के चलते घर के बाहर की थी तोड़फोड़

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह घटना आपसी रंजिश का परिणाम बताई जा रही है. पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पहले भी 9 जुलाई को इसी रंजिश के चलते घर के बाहर तोड़फोड़ की घटना हुई थी. इसके बावजूद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक बार फिर दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दे दिया.

घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत माता का थान थाना पुलिस को दी है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात में शामिल दोनों युवक कौन हैं और घटना के पीछे आपसी रंजिश के अलावा कोई अन्य कारण तो नहीं है. सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है.

बालेसर में डेढ़ करोड़ के सामान की चोरी

इधर, जोधपुर के बालेसर थाना क्षेत्र के बावरली गांव के पास ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट गोदाम पर राष्ट्रीय महत्व की 765 केवी मेड़ता-बाड़मेर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना पर बदमाशों ने गार्ड्स को बंधक बनाकर डेढ़ करोड़ की सामग्री और कॉपर कंडक्टर की तार चोरी कर तीन मिनी ट्रकों में भरकर ले गए.

सुरक्षा गार्ड्स को हथियारों के बल पर बनाया बंधक

30 जुलाई की रात ग्राम जुड़िया (तहसील बालेसर) के पास हुई, जहां अज्ञात बदमाशों ने टावर लोकेशन 103/0 से 103/1 के बीच 2400 मीटर कॉपर कंडक्टर, इंसुलेटर, टावर क्रॉस आर्म और अन्य उपकरण चोरी कर लिए. इसके ठीक तीन दिन बाद, 2 अगस्त की रात को लुणावास जागीर क्षेत्र में लोकेशन संख्या 108/0 पर बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड्स को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया, उनके हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मोबाइल छीनकर दूर फेंक दिए. इसके बाद बदमाश 23,600 मीटर लंबा एसीएसआर कंडक्टर, होंडा डीजी और अन्य कीमती सामान लगभग डेढ़ करोड़ लूटकर फरार हो गए.

ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने बालेसर थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने धारा 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पंकज यादव के निर्देशन में राजेंद्रसिंह उज्जवल सीओ बालेसर के नेतृत्व में थानाधिकारी भंवराराम जेवलिया सहित टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ प्रारंभ की है. पुलिस तकनीकी डाटा बेस के आधार पर जगह-जगह दबिशे दे रही हैं. जल्द ही बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.