/जोधपुर में 24 घंटे में दो प्रसूताओं की मौत, डॉक्टरों ने बताया सबसे बड़ा कारण

Jodhpur News: राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के बढ़ते मामलों के बीच अब जोधपुर भी चिंता का बड़ा केंद्र बन गया है. पिछले जोधपुर में भी दो प्रसूताओं की मौत हुई है. एक महिला की 25 दिन तक इलाज के बाद मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुकी थी.

प्रसूताओं की इस तरह मौत के मामलों को लेकर डॉक्टरों का का कहना है कि अधिकांश गंभीर मामलों के पीछे HELLP सिंड्रोम, अत्यधिक रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और इलाज में देरी बड़ी वजह बन रही है.

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25 दिनों तक वेंटिलेटर पर

प्रदेश में लगातार सामने आ रहे मातृ मृत्यु के मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जोधपुर में भी दो प्रसूताओं की मौत ने चिंता बढ़ा दी है. तिंवरी निवासी समू ने 24 जून को सामान्य प्रसव के दौरान बच्ची को जन्म दिया था. प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर उसे पहले उम्मेद अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया. करीब 25 दिनों तक वेंटिलेटर और डायलिसिस पर रहने के बाद रविवार देर रात उसकी मौत हो गई.

वहीं, दूसरी महिला का 30 जून को सिजेरियन प्रसव हुआ था. 17 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 19 जुलाई को अचानक तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और जब तक उसे एमडीएम अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में दो और उम्मेद अस्पताल में दो गंभीर प्रसूताओं का इलाज जारी है.

विशेषज्ञ टीम की निगरानी

डॉक्टरों का कहना है कि सभी मरीजों की हालत पहले से स्थिर है और विशेषज्ञ टीम लगातार निगरानी कर रही है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सभी लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में एसओपी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. राज्य स्तर पर भी हर मातृ मृत्यु की अलग-अलग जांच की जा रही है.

तत्काल डिलीवरी ही एकमात्र विकल्प

डॉक्टरों के प्रसूताओं की इस तरह मौत के कारणों के पीछे अधिकांश गंभीर मामलों में HELLP सिंड्रोम सामने आया है. इस सिंड्रोम में अचानक खून की कमी, ब्लड प्रेशर का तेजी से बढ़ना, लीवर पर असर, प्लेटलेट्स कम होना और किडनी फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में कई बार मां की जान बचाने के लिए तत्काल डिलीवरी ही एकमात्र विकल्प रह जाता है.

गर्भावस्था के दौरान ये जांच हैं जरूरी

डॉ. जोधा ने बताया कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और संक्रमण मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं. यदि मरीज को शुरुआती दो-तीन घंटे में विशेषज्ञ अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो अधिकांश मामलों में जान बचाई जा सकती है, लेकिन देर होने पर शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो जाते हैं. गर्भावस्था के दौरान नियमित एएनसी जांच, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन की मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है.

एंटीनेटल चेकअप

विशेषज्ञों का कहना है कि कई गर्भवती महिलाओं की समय पर एंटीनेटल चेकअप यानी एएनसी जांच नहीं हो पाती. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और HELLP सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्याएं समय रहते पकड़ में नहीं आतीं और डिलीवरी के दौरान स्थिति जानलेवा हो जाती है.

