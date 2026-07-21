Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /जोधपुर में 24 घंटे में दो प्रसूताओं की मौत, डॉक्टरों ने बताया सबसे बड़ा कारण

जोधपुर में 24 घंटे में दो प्रसूताओं की मौत, डॉक्टरों ने बताया सबसे बड़ा कारण

राजस्थान में बढ़ते मातृ मृत्यु के मामलों के बीच जोधपुर में भी दो प्रसूताओं की मौत ने चिंता बढ़ा दी है. एक महिला की सामान्य प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के चलते 25 दिन इलाज के बाद मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी. 

Edited bySneha AggarwalReported byLokesh Kumar
Published: Jul 21, 2026, 02:42 PM|Updated: Jul 21, 2026, 02:42 PM
जोधपुर में 24 घंटे में दो प्रसूताओं की मौत, डॉक्टरों ने बताया सबसे बड़ा कारण
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के बढ़ते मामलों के बीच अब जोधपुर भी चिंता का बड़ा केंद्र बन गया है. पिछले जोधपुर में भी दो प्रसूताओं की मौत हुई है. एक महिला की 25 दिन तक इलाज के बाद मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुकी थी.

प्रसूताओं की इस तरह मौत के मामलों को लेकर डॉक्टरों का का कहना है कि अधिकांश गंभीर मामलों के पीछे HELLP सिंड्रोम, अत्यधिक रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और इलाज में देरी बड़ी वजह बन रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

25 दिनों तक वेंटिलेटर पर

प्रदेश में लगातार सामने आ रहे मातृ मृत्यु के मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब जोधपुर में भी दो प्रसूताओं की मौत ने चिंता बढ़ा दी है. तिंवरी निवासी समू ने 24 जून को सामान्य प्रसव के दौरान बच्ची को जन्म दिया था. प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर उसे पहले उम्मेद अस्पताल और फिर महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया. करीब 25 दिनों तक वेंटिलेटर और डायलिसिस पर रहने के बाद रविवार देर रात उसकी मौत हो गई.

वहीं, दूसरी महिला का 30 जून को सिजेरियन प्रसव हुआ था. 17 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 19 जुलाई को अचानक तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और जब तक उसे एमडीएम अस्पताल लाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में दो और उम्मेद अस्पताल में दो गंभीर प्रसूताओं का इलाज जारी है.

विशेषज्ञ टीम की निगरानी

डॉक्टरों का कहना है कि सभी मरीजों की हालत पहले से स्थिर है और विशेषज्ञ टीम लगातार निगरानी कर रही है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सभी लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में एसओपी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. राज्य स्तर पर भी हर मातृ मृत्यु की अलग-अलग जांच की जा रही है.

तत्काल डिलीवरी ही एकमात्र विकल्प

डॉक्टरों के प्रसूताओं की इस तरह मौत के कारणों के पीछे अधिकांश गंभीर मामलों में HELLP सिंड्रोम सामने आया है. इस सिंड्रोम में अचानक खून की कमी, ब्लड प्रेशर का तेजी से बढ़ना, लीवर पर असर, प्लेटलेट्स कम होना और किडनी फेल होने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में कई बार मां की जान बचाने के लिए तत्काल डिलीवरी ही एकमात्र विकल्प रह जाता है.

गर्भावस्था के दौरान ये जांच हैं जरूरी

डॉ. जोधा ने बताया कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और संक्रमण मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं. यदि मरीज को शुरुआती दो-तीन घंटे में विशेषज्ञ अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो अधिकांश मामलों में जान बचाई जा सकती है, लेकिन देर होने पर शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो जाते हैं. गर्भावस्था के दौरान नियमित एएनसी जांच, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन की मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है.

एंटीनेटल चेकअप

विशेषज्ञों का कहना है कि कई गर्भवती महिलाओं की समय पर एंटीनेटल चेकअप यानी एएनसी जांच नहीं हो पाती. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और HELLP सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्याएं समय रहते पकड़ में नहीं आतीं और डिलीवरी के दौरान स्थिति जानलेवा हो जाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जोधपुर में डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की तबीयत, एक महीने तक चली जिंदगी की जंग, इलाज के दौरान मौत

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

जोधपुर के MG अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने क्यों छोड़ दिया काम, इलाज ठप होते ही आगे पीछे लगे जिम्मेदार, मरीज भी हुए परेशान

ट्रेंडिंग न्यूज़

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, बाईपास पर पलटी स्कॉर्पियो, ड्राइवर की मौत और 4 घायल

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

TAGS:
Jodhpur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
निजी तस्वीरें-वीडियो हो रहे वायरल? राजस्थान पुलिस ने जारी किया ये अचूक टूल
jaipur news
2
jaipur news
3
jaipur news
4
Jodhpur news
5
jaipur news