Jodhpur: पत्नी ने घर पर पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ा, जानें क्या है पूरा मामला

Jodhpur News: जोधपुर में पति-पत्नी के विवाद का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पत्नी ने पति के घर पर छापा मारा, जहां पत्नी ने पति को कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संदिग्ध हालात में पकड़ा.
Jodhpur News: महिला दिवस के दिन जोधपुर में पति-पत्नी के विवाद का हाईवोल्टेज ड्रामा सामने आया. उदय सिंह परिहार की पत्नी हेमा परिहार ने अपने पति के घर पर छापा मारकर उसे कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संदिग्ध हालात में रंगे हाथ पकड़ लिया. पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और मौके पर जमकर हंगामा हो गया.
हंगामे की सूचना मिलने पर माता का थान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने शांति भंग की आशंका के तहत हंगामा कर रही पत्नी हेमा परिहार को दस्तयाब कर लिया.
बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पहले से ही कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मौके पर हुए विवाद और हंगामे के दृश्य दिखाई दे रहे हैं.
इधर महिला के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि व्यभिचार के आरोपी की जगह पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई की गई. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने हेमा परिहार को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया. यह पूरा मामला महिला दिवस के दिन सामने आने के कारण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.
पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी मटिला में दो युवकों के बीच हो रहे झगड़े में बीच-बचाव कराना एक युवक को भारी पड़ गया. झगड़ा कर रहे युवकों ने बीच बचाव करने आए युवक के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, घायल युवक बब्बल, जो बिहार का निवासी बताया जा रहा है.
भिवाड़ी की एक फैक्ट्री में काम करता है और ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में पवन नाम का युवक और उसका एक साथी आपस में झगड़ा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि बब्बल ने इंसानियत दिखाते हुए दोनों युवकों को झगड़ा नहीं करने की समझाइश दी और मामला शांत कराने की कोशिश की लेकिन झगड़ा कर रहे पवन नाम के युवक ने गुस्से में आकर बब्बल के पेट में चाकू घोंप दिया.
घटना के बाद घायल बब्बल को तुरंत टपूकड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया. वहीं, अलवर में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे जयपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद आरोपी पवन मौके से फरार हो गया.
