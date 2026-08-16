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Jodhpur: सात जन्मों के रिश्ते की मिसाल, पत्नी ने पति को किडनी देकर बचाई जान

फलोदी के बाप क्षेत्र के बोडाना गांव में पत्नी नैनी कंवर ने पति कंवराज सिंह तंवर को अपनी किडनी दान कर नई जिंदगी दी. करीब 8 महीने से दोनों किडनियां खराब होने के कारण कंवराज का डायलिसिस चल रहा था. परिजनों की किडनी मैच नहीं होने पर पत्नी ने आगे बढ़कर अपनी किडनी देने का फैसला किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 16, 2026, 08:05 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 08:06 PM IST
Jodhpur: सात जन्मों के रिश्ते की मिसाल, पत्नी ने पति को किडनी देकर बचाई जान
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी के रिश्ते का विशेष महत्व है. पति-पत्नी का रिश्ता हर मोड़ पर एक-दूसरे का मददगार बनता है. एक ऐसे ही पति-पत्नी के सात जन्मों के रिश्ते की गहराई को उजागर करती हैं. इस दुनिया में कुछ बंधन हमेशा के लिए होते हैं.

ऐसा ही एक अटूट बंधन का नजारा फलोदी जिले के बाप क्षेत्र बोडाना गांव में देखने को मिला है, जहां पत्नी ने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए अपने पति को अपनी किडनी डोनेट नया जीवन दान दिया है.

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बता दें कि बोडाना गांव निवासी कवराज सिंह तंवर, जिसकी 8 महीने पहले दोनों किडनियां खराब हो गई थी. उसके बाद से लगातार फलोदी जिला अस्पताल मे सप्ताह में दो बार डायलिसिस की जा रही थी, जिसके बाद धीरे-धीरे कवराज सिंह की तबीयत में लगातार सुधार हुआ. उसके बाद ओर बेहतर स्वास्थ्य सुधार के लिए फलोदी जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक अग्रवाल, कैलाश सुथार सहित डायलिसिस विभाग की टीम ने कवराज सिंह तंवर के परीजनों को किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी.

परिजनों की किडनी नई हुई मैच

इसके बाद कवराज सिंह के परिवार के लोगों की किडनी की जांच करवाई तो किडनी मैच नहीं हुई तो परिजनों की परेशानी बढ़ गई की अब किडनी कहा से लाएं. जब कवराज सिंह की पत्नी नैनी कंवर ने सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी तो नैनी कंवर ने हिम्मत करके अपनी किडनी अपने पति देने के लिए तैयार हो गई.

पत्नी ने दी पति को नई जिंदगी

वहीं, पत्नी नैनी कंवर ने जोधपुर में अपनी जांच करवाई तो किडनी मैच होने के बाद नैनी कंवर ने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए अपने पति कवराज सिंह को अपनी किडनी देकर अनोखी मिसाल पेश की है. अभी हाल ही में 12 अगस्त 2026‌ को जोधपुर के एम्स अस्पताल में कवराजसिह के किडनी ट्रांसप्लांट की गई.

वहीं, कवराज सिंह के परिजनों ने कहा कि पत्नी ने अपने पति के लिए जो काम किया है, यह उसके किसी जन्म के अच्छे कर्मों का फल है. फिलहाल अब पति कवराज सिंह और उसकी पत्नी नैनी कंवर दोनों स्वस्थ हैं और हर कोई पत्नी की इस हिम्मत के मिसाल की सराहना कर रहे हैं.

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज कवराज सिंह के परिजनों ने फलोदी जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक अग्रवाल, कैलाश सुथार और पूरी डायलिसिस टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया. परिजनों ने बताया कि मेडिकल टीम के मार्गदर्शन, संवेदनशीलता और सतत काउंसलिंग के कारण ही परिवार ट्रांसप्लांट का फैसला ले पाया, जिससे कंवराजसिह को नई जिंदगी मिली है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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