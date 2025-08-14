Zee Rajasthan
Jodhpur News: जोधपुर में महिला और मासूम बच्ची पर बर्बरता की हदें पार, पहले किया बेघर और फिर सिर पर मारे मोटे-मोटे पत्थर, बचाओ-बचाओ चिल्लाती रही...

Jodhpur News: जोधपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामें आई है. पाली के रोहट में ससुराल वालों ने बहू और 2 साल की बेटी को घर से निकाला और फिर उनपर छत से पत्थर फेंके.

Published: Aug 14, 2025, 10:18 IST | Updated: Aug 14, 2025, 10:18 IST

Jodhpur News: जोधपुर में महिला और मासूम बच्ची पर बर्बरता की हदें पार, पहले किया बेघर और फिर सिर पर मारे मोटे-मोटे पत्थर, बचाओ-बचाओ चिल्लाती रही...

Jodhpur News: पाली जिले के रोहट कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है. एक महिला और उसकी दो साल की मासूम बेटी को उनके ससुराल वालों ने कथित तौर पर घर से बेरहमी से बाहर निकाल दिया. इसके बाद मुख्य द्वार पर ताला जड़कर उन्हें सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया. एक वायरल वीडियो ने इस क्रूरता को और भी भयावह रूप दे दिया, जिसमें दिखाया गया है कि घर की छत से एक महिला ने इस माँ-बेटी की जोड़ी पर दूसरी मंजिल से पत्थर फेंके.

छत पर चढ़कर मां और उसकी दो साल की मासूम बच्ची पर पत्थर फेक रही महिला से बचने के लिए वो सहायता मांगने से बचाओ-बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें भी यह वीडियो देखा उसको झकझोर रख दिया. अब इस वीडियो ने लोगों में गुस्सा और दुख की लहर पैदा कर दी है. हालांकि जी राजस्थान न्यूज़ ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की.

खबर अपडेट की जा रही है...

