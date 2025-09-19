Zee Rajasthan
Jodhpur में निजी एजेंसी की एलईडी वॉल पर चला गलत विज्ञापन, बना चर्चा का विषय

Jodhpur News: राजस्थान में वर्तमान में भाजपा सरकार के सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है लेकिन एलईडी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 2 अक्टूबर 2021 का विज्ञापन चल रहा था, जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान, लक्ष्य 10 लाख पट्टा वितरण का विज्ञापन चल रहा है. जागरूक शहरी लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 19, 2025, 01:29 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 01:29 PM IST

Jodhpur में निजी एजेंसी की एलईडी वॉल पर चला गलत विज्ञापन, बना चर्चा का विषय

Jodhpur News: प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहरी सेवा शिविर एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत जोधपुर नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण की ओर से प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है लेकिन बीती रात्रि को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. शहर के शास्त्री सर्कल पर लगी एलइडी पर विज्ञापन वायरल हो रहा है.


प्रदेश में वर्तमान में भाजपा सरकार के सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है लेकिन एलईडी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 2 अक्टूबर 2021 का विज्ञापन चल रहा था, जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान, लक्ष्य 10 लाख पट्टा वितरण का विज्ञापन चल रहा है. जागरूक शहरी लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

इसके बाद चर्चा का विषय तो बना है लेकिन हमने पड़ताल की तो सामने आया कि दरअसल शास्त्री सर्किल पर लगी एलईडी वॉल वैसे तो नगर निगम दक्षिण की है लेकिन इनका संचालन करने के लिए प्रति वर्ष टेंडर जारी होता है. ऐसे में फिलहाल यह एलईडी वॉल एक निजी विज्ञापन एजेंसी को दे रखी है.

जवाबदारों ने नहीं उठाया फोन

नगर निगम महापौर से बात करने का प्रयास किया तो फोन पर उनके पीए ने ही जवाब दिया कि इसकी जानकारी नही है. वहीं, एजेंसी के जवाबदारों से बात करने के लिए बार बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. बहरहाल जो भी है वो शहर में चर्चा का विषय है.

अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए

गलती किसी की भी हो लेकिन गलती तो है इसको लेकर निजी एजेंसी को भी इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए तो वहीं अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी बडी गलती कैसे हो सकती है. इस तरह से विज्ञापन एजेंसी को टेंडर देने के बावजूद उस पर मॉनिटरिंग होना भी आवश्यक है अन्यथा कभी कुछ भी चलाया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

