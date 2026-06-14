Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने कोर्ट के जरिए महामंदिर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उसमें बताया कि वह सीएनसी डिजाइन की पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ-साथ प्राइवेट नौकरी भी करता है.

उसने बताया कि जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम पर मां ज्योतिष 2026 की इंस्टा आईडी की एक रील देखी थी, जिसमें ज्योतिष के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई हुई थी और रील में ही मोबाइल नंबर उपलब्ध थे, जिसके चलते उसने उस ज्योतिष से 29 मार्च 2026 को संपर्क किया तो ज्योतिष ने उसे अपने कार्यालय पावटा सी रोड पर बुलाया.

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इसके बाद वहां पर उसने ज्योतिष को अपनी समस्या बताई तो ज्योतिषी ने उसे कहा कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा और हवन करने के 16000 रुपये लगेंगे. इसके बाद उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी. इस पर उसने ₹15000 पंडित के बताए हुए खाते में ट्रांसफर कर दिए.

दूसरे दिन फिर पंडित का फोन उसके पास आया और बताया कि उसके परिवार वालों पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है, जिसके लिए अलग से पूजा उज्जैन में करनी पड़ेगी. इसका खर्चा 28,700 आएगा और यह पूजा जल्दी करनी पड़ेगी नहीं तो उनके परिवार के साथ-साथ उसकी भी जान का खतरा हो सकता है.

इसके बाद पीड़ित की बातों से डर गया और विश्वास कर 28700 उन्हें दे दिए. इस दरमियान अप्रैल महीने में भी मध्य प्रदेश में पूजा करने के नाम 80000 रुपये मांगे, लेकिन पीड़ित युवक को जब अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो उसने अपने सारे पैसे वापस मांगे लेकिन ज्योतिष ने पैसे देने से मना कर दिया. इस पर पीड़ित ने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाया. फिलहाल महा मंदिर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

बताया जा रहा है कि आरोपी ज्योतिष पूर्व में भी कई ठगी कर चुका है पिछले दिनों जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाने में 15 लाख की ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था.

खेड़ापा पुलिस की जांच में भी यह सामने आया कि आरोपी सूरत में करीब ढाई करोड़ की ठगी कर चुका है. इसके अलावा अहमदाबाद में 93 लाख की ठगी एक युवती के साथ की. इसके बाद युवती ने आत्महत्या भी कर ली. फिलहाल जोधपुर ग्रामीण पुलिस इस पाखंडी और ढोंगी ज्योतिष की संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही है.

खेड़ापा थाना अधिकारी से टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने बताया कि आरोपी के काफी प्रॉपर्टी है, जो उसने अपनी बहन के नाम करवा रखी है. इसके अलावा फॉर्च्यूनर गाड़ी अल्टो गाड़ी भी है, यहां तक कि आरोपी ज्योतिष के चार अलग-अलग आधार कार्ड बने हुए, जिसमें अलग-अलग नाम दर्ज किए गए हैं.

वहीं, महामंदिर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि कोर्ट के जरिए एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें एक युवक के साथ ज्योतिष के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है. वहीं, उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में आकर लोग नहीं फंसे.

