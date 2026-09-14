/Jodhpur Nikay Chunav: जोधपुर निकाय चुनाव में BJP-कांग्रेस आमने-सामने, वार्ड 50 की काउंटिंग रुकी

Jodhpur Nikay Chunav: जोधपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. नगर निगम के 100 वार्डों के लिए हुई वोटिंग की सोमवार को काउंटिंग शुरू हुई. अब तक भाजपा के 44 और कांग्रेस के 44 प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं. वहीं अन्य प्रत्याशियों के खाते में 11 सीटें गई हैं. एक वार्ड का परिणाम तकनीकी दिक्कत के चलते रुका हुआ है.

वार्ड 50 में EVM खराबी से काउंटिंग रुकी

जोधपुर के वार्ड 50 का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है. यहां EVM में तकनीकी दिक्कत आने के कारण करीब आधे घंटे से काउंटिंग नहीं हो पा रही है. मशीन में परेशानी के चलते इस वार्ड के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है.

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पूर्व मेयर कुंती देवड़ा को हार

जोधपुर चुनाव में बड़ा उलटफेर वार्ड 99 में देखने को मिला. यहां भाजपा की निकिता ने पूर्व मेयर कुंती देवड़ा को 259 वोटों से हरा दिया. इस हार को चुनाव के प्रमुख परिणामों में गिना जा रहा है.

कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष भी हारे

कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा को भी हार का सामना करना पड़ा. वार्ड 42 में उनका मुकाबला भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री मेघराज लोहिया से था. मेघराज लोहिया ने ओमकार वर्मा को 279 वोटों से हराया.

मेयर पद के दावेदार भी हारे

वार्ड में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी मेयर देवेंद्र सालेचा को भी हार मिली. कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेशचंद्र जोशी ने जीत दर्ज की. दोनों ही मेयर पद के दावेदारों में शामिल थे. इस वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा.

21 साल की सरस्वती ने दर्ज की जीत

वार्ड 51 से कांग्रेस की सरस्वती प्रजापत ने जीत दर्ज की. सरस्वती की उम्र 21 साल है और वे UPSC की तैयारी कर रही हैं. उन्हें चुनाव में सबसे कम उम्र के विजेताओं में बताया गया है. वहीं वार्ड 28 में फुटबॉल नेशनल प्लेयर और भाजपा प्रत्याशी विकास राघवानी ने जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के पूर्व पार्षद को हराया, जो इस मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे.

पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही काउंटिंग

जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की प्रक्रिया चल रही है. काउंटिंग की शुरुआत डाक मतपत्रों की गिनती से हुई, जिसके बाद अन्य मतों की गणना की गई. इसके लिए कॉलेज के 10 कमरों में वार्डवार अलग-अलग टेबल लगाई गई हैं. मतगणना के लिए कुल 117 राउंड निर्धारित किए गए हैं.

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