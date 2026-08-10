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NSUI ने JNVU परिसर का किया घेराव, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने समेत 26 सूत्री मांग

जोधपुर में एनएसयूआई ने छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और 26 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया. बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्कामुक्की भी हुई, जिसके चलते कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Lokesh Kumar
Published:Aug 10, 2026, 02:44 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 02:44 PM IST
NSUI ने JNVU परिसर का किया घेराव, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने समेत 26 सूत्री मांग
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: छात्रसंघ चुनाव बहाल करने सहित 26 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई जोधपुर शहर की ओर से सोमवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया.

बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और विद्यार्थी जेएनवीयू परिसर के बाहर पहुंचे और सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

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प्रदर्शनकारियों और पुलिस-प्रशासन के बीच धक्कामुक्की

प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के सामने सड़क पर बैठ गए और छात्रसंघ चुनाव तत्काल बहाल करने की मांग उठाई. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की गई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस-प्रशासन के बीच धक्कामुक्की भी हुई.

लोकतांत्रिक अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप

एनएसयूआई जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष डॉ. बबलू सोलंकी ने भाजपा सरकार पर विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा जब सत्ता में नहीं थी, उस समय सत्ता में आने से पहले छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं किए गए हैं.

विद्यार्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार

सोलंकी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा हैं. चुनाव नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के सामने प्रभावी तरीके से रखने के लिए प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है. छात्र नेताओं का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव प्रदेश में पिछले चार साल से बंद पड़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर सक्रिय नहीं हो रही है.

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई की ओर से छात्रसंघ चुनाव की बहाली के साथ-साथ विद्यार्थियों से जुड़ी 26 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है. सरकार को विद्यार्थियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए.

एनएसयूआई ने दी चेतावनी

सोलंकी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार विद्यार्थियों की मांगों को नहीं मानती, तब तक एनएसयूआई का आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के विद्यार्थी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को छात्रसंघ चुनाव बहाल करने के लिए मजबूर किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे. आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय के बाहर कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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