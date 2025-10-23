Jodhpur: ओसियां की महिलाओं की बेबसी, छुट्टी के दिन सार्वजनिक टॉयलेट की भी बंद

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां छुट्टी के दिन महिलाओं को टॉयलेट की भी 'छुट्टी' झेलनी पड़ रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला यह सवाल उठाती नजर आ रही है कि आखिर छुट्टी के दिन महिलाएं कहां जाएं क्या उन्हें खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा?

वीडियो में महिला साफ कहती दिख रही हैं कि ओसियां क्षेत्र में नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय रविवार या छुट्टियों के दिन बंद रहते हैं. ऐसे में कामकाजी महिलाएं, बाजार आने-जाने वाली ग्रामीण महिलाएं और लड़कियां भारी परेशानी का सामना करती हैं.

महिला ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक और सरकार से यह सवाल उठाया है? कि जब स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त भारत का सपना दिखाया गया था, तो क्या यह केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है?

खुले में शौच के चलते महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान दोनों खतरे में पड़ जाते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि ओसियां प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर मुद्दे पर कब जागरूक होते हैं और क्या आने वाले दिनों में छुट्टी के दिन टॉयलेट की 'छुट्टी' खत्म होगी या नहीं. गौरतलब हैं की ओसियां से मौजूदा भाजपा विधायक भैराराम चौधरी है, तो वही कांग्रेस से पूर्व में महिला विधायक दिव्या मदेरणा रह चुकी हैं.

बता दें कि नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता और स्थिति नगर निगमों की निगरानी पर निर्भर करती है. कुछ राज्यों में, शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है.

