जोधपुर में जल संकट ने बढ़ाया तनाव, महिलाओं का टंकी पर चढ़कर हाई-वोल्टेज प्रदर्शन

Jodhpur News: जोधपुर शहर के निकट पाबूपुरा गांव में लंबे समय से जारी पेयजल संकट ने गुरुवार को उग्र रूप ले लिया. पानी की गंभीर किल्लत से परेशान ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया और महिलाओं ने विरोध दर्ज कराने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए.

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. उनका कहना था कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना अधिकारी संतोष चौधरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

महिलाओं ने किया तमाशा

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प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर आकर समस्या का स्थायी समाधान नहीं करेंगे, तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगी. इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने धैर्य बनाए रखते हुए लगातार समझाइश का प्रयास जारी रखा.

स्थिति को संभालने के लिए थाना अधिकारी संतोष चौधरी खुद टंकी पर चढ़ीं और महिलाओं से सीधे संवाद किया. उन्होंने महिलाओं को शांत करने की कोशिश की और उनकी समस्याएं सुनीं. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि गांव में पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आसपास की कॉलोनियों में ही पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि पाबूपुरा गांव अब भी पानी से वंचित है.

ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं. इतना ही नहीं, गांव में 10 से 15 दिन में केवल एक बार ही पानी आता है और वह भी करीब आधे घंटे के लिए ही उपलब्ध होता है. इस स्थिति से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

करीब दो घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने जल्द ही पेयजल व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया. इसके बाद महिलाओं ने टंकी से नीचे उतरने का निर्णय लिया. हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

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