जोधपुर PGI कॉलेज में रैगिंग का खौफ, सीनियर्स ने जूनियर्स को लात-घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल

Jodhpur Crime: जोधपुर के पीजीआईए कॉलेज में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है. डॉ. राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधीन संचालित इस कॉलेज में बीएएमएस 2020 बैच के सीनियर छात्रों पर बीएचएमएस 2024 बैच के जूनियर छात्रों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीनियर्स द्वारा जूनियर्स पर लात-घूंसे और थप्पड़ों से हमला करते देखा जा सकता है. इस घटना ने कॉलेज प्रशासन और रैगिंग की रोकथाम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.



खाने के दौरान मारपीट: होम्योपैथी छात्र भी बने निशाना

वायरल वीडियो के अनुसार, यह घटना कॉलेज कैंटीन में उस समय हुई जब जूनियर छात्र खाना खा रहे थे. बीएएमएस 2020 बैच के सीनियर छात्रों ने जूनियर्स पर अचानक हमला बोल दिया. आरोप है कि सीनियर्स ने न केवल बीएचएमएस 2024 बैच के छात्रों को निशाना बनाया, बल्कि होम्योपैथी 2021 बैच के कुछ छात्रों के साथ भी हाथापाई की. मारपीट के दौरान धमकाने और रैगिंग के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं. पीड़ित छात्रों ने बताया कि सीनियर्स ने उन्हें अपमानित करने के साथ-साथ डराने की कोशिश की, जिससे कॉलेज में तनाव का माहौल बन गया है.



एंटी-रैगिंग कमेटी में शिकायत, प्रशासन की चुप्पी

पीड़ित जूनियर छात्रों ने इस घटना की लिखित शिकायत कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी में दर्ज कराई है. छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. वायरल वीडियो के बाद से अभिभावकों और छात्र संगठनों में आक्रोश बढ़ रहा है. लोग कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है, और जांच की मांग की जा रही है. यह घटना कॉलेजों में रैगिंग की रोकथाम के लिए कड़े नियमों की जरूरत को रेखांकित करती है. यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो छात्रों के बीच आंदोलन तेज होने की संभावना है.



Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now