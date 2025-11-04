Zee Rajasthan
फलोदी भारत माला एक्सप्रेस-वे पर हुआ मौत का तांडव! 19 महीनों में हुए 28 हादसे

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर-फलोदी भारत माला एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात खड़े ट्रक में टेंपो ट्रेवलर जा घुसा, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई. वहीं, जांच में सामने आया कि यहां पर पिछले 19 महीनों में 28 हादसे हो चुके हैं. 
 

Published: Nov 04, 2025, 05:23 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 05:23 PM IST

फलोदी भारत माला एक्सप्रेस-वे पर हुआ मौत का तांडव! 19 महीनों में हुए 28 हादसे

Jodhpur News: जोधपुर-फलोदी भारत माला एक्सप्रेस-वे पर मौत का तांडव बना हुआ है. पिछले 19 महीने की बात करें तो 28 सड़क हादसों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. रविवार रात एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक में टेंपो ट्रेवलर जा घुसा. ट्रेवलर में सवार 15 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे 40 मिनट बाद वापस हादसा हुआ और 2 लोगों की जान चली गई. इन हादसों में कई परिवार उजड़ गए.

भारत माला एक्सप्रेस-वे पर लगातार दिल दहला देने वालों से हादसों से कई सवाल उठ गए. आखिर क्यों भारत माला एक्सप्रेस-वे मौत को एक्सप्रेस-वे बनता जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 3 कारण सामने आ रहे हैं.

1. भारत माला एक्सप्रेस-वे के बीच ठहराव की जगह नहीं
भारत माला एक्सप्रेस-वे के बीच में वाहन चालकों के ठहराव की कोई सुविधा नहीं है. हालांकि अवैध तरीके से ढाबे बने हुए हैं. लंबी दूरी पर ड्राइव और एक्सप्रेस-वे पर बीच में ठहराव की जगह नहीं होने से चालक को थकान होती है. ऐसे में कई बाद नींद की झपकी आ जाती है और बैलेंस बिगड़ जाता है. इससे दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है.

2. पूरे एक्सप्रेस-वे पर चेतावनी बोर्ड नहीं
भारत माला एक्सप्रेस-वे पर किसी भी जगह पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगा हुआ है. ऐसे में चालक बेधड़क स्पीड में वाहन को ड्राइव करके ले जाते हैं. वहीं ड्राइव करते हुए मोबाइल का उपयोग भी एक कारण है.

3. सड़क किनारे खड़े बड़े वाहन
सड़क किनारे अवैध रूप से बने छोटे-छोटे खान-पान की दुकानें (ढाबे) के सामने वाहन खड़े रहते हैं. तेज रफ्तार वाहन इनसे टकरा जाते हैं. नियमित अंतराल पर ड्राइवर रेस्ट एरिया की कमी और पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली (ATMS) न होना भी सुरक्षा में कमी के प्रमुख कारण हैं.

पहला हादसा- सड़क किनारे ट्रक में घुसी टेंपो ट्रेवलर
जोधपुर-फलोदी भारत माला एक्सप्रेस-वे पर मतोड़ा के हनुमान सागर चौराहा के पास रविवार शाम करीब 7:30 बजे एक टेंपो ट्रेवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसा. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. सभी एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे.

दूसरा हादसा- डिवाइडर से टकराई एसयूवी, दो की मौत
भोजासर थाना क्षेत्र के चाडी-चौतीणा-श्रीलक्ष्मण नगर के पास रात करीब 8 बजे सियोल नगर व चांपासर के बीच एक तेज रफ्तार एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई. गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायलों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली. काफी देर बाद एम्बुलेंस आने पर घायलों को जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया.

17 मौत के बाद अवैध ढाबों को हटाया
जोधपुर-फलोदी भारत माला एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात करीब 40 मिनट में ही दो हादसे हो गए. दोनों हादसों में कुल 17 लोगों की मौत हो गई. इस हादसों के बाद आज सुबह प्रशासन सड़क किनारे लगे अवैध ढाबों पर कार्रवाई कर हटाया गया.

राजस्थान में 637 किमी लंबा भारत माला एक्सप्रेस-वे
राजस्थान में भारत माला एक्सप्रेस-वे 637 किमी लंबा है,जो पंजाब और गुजरात को जोड़ता है. जोधपुर-फलोदी जिले भी भारत माला एक्सप्रेस-वे परियोजना का हिस्सा है. इसकी लंबाई 180 किमी लंबा है. ये अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे (917 किमी) के तहत आते हैं. इस प्रोजेक्ट को केबिनेट ने 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दी थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

