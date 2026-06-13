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फलोदी के अस्पताल में प्रसूताएं नवजात शिशुओं को भयंकर गर्मी में हाथ पंखी और गमछे से कर रही हवा, वीडियो वायरल

Jodhpur News: फलोदी जिले के बाप कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली व्यवस्था की बदहाली सामने आई है. शुक्रवार देर रात आई आंधी के बाद अस्पताल की बिजली करीब चार घंटे तक ठप रही. इस दौरान प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को भीषण गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ी.

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 13, 2026, 01:56 PM|Updated: Jun 13, 2026, 01:56 PM
फलोदी के अस्पताल में प्रसूताएं नवजात शिशुओं को भयंकर गर्मी में हाथ पंखी और गमछे से कर रही हवा, वीडियो वायरल
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: एक तरफ तो‌ राजस्थान सरकार जननी सुरक्षा, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम, अभियान चलाकर कई योजनाओं को धरातल पर लागू करते आ रही है. वहीं, दूसरी तरफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सही मॉनिटरिंग के अभाव में मरीजों को भारी परेशानीय़ का सामना करना पड़ता है.

फलोदी के बाप उपखंड मुख्यालय की तो यहां पर प्रशासनिक अधिकारी बैठते है लेकिन अधिकारी सरकारी संस्थाओं की वास्तविक स्थिति पर गौर नहीं करते कभी देखे नहीं गए. फलोदी के बाप कस्बे में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में शुक्रवार देर रात को अचानक तेज आंधी आने से बिजली चली गई.

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सामाजिक कार्यकर्ता मनोज लोहिया ने उच्च अधिकारियों को पत्र भेज कर पीड़ा व्यक्त करते बताया कि सीएचसी बाप में संस्थागत प्रसव के लिए भर्ती महिलाओं प्रसूताओं को नवजात शिशुओं को भयंकर आंधी, गर्मी में हाथ पंखी से हवा देनी पड़ रही है.

प्रसूताओं ने बताया कि नवजात शिशु गर्मी से बहुत परेशान होते है. शुक्रवार रात को मामूली आंधी के बाद रात 3 बजे से शनिवार सुबह सात बजे सुबह तक विद्युत व्यवस्था ठप्प रही. प्रसूताओं के वार्ड में लाइट नहीं होने से मोबाइल की टॉर्च जलाकर उजाला कर नवजात बच्चों को प्रसूताओं द्वारा हाथ पंखे से या कपड़े से हवा देकर राहत पहुंचाने का जतन प्रसूताओं के साथ आए परिजनों ने किया.

ऐसा नहीं है कि अस्पताल परिसर में जनरेटर की व्यवस्था नहीं है. जनरेटर है लेकिन वो खराब बताया जा रहा है. सूचना पर जागरूक नागरिकों रात्रि ड्यूटी के कार्मिक से पूछा तो जनरेटर खराब होना बताया. यहां तक कि किसी अधिकारी ने विद्युत विभाग को खबर तक नहीं दी कि 3 बजे से लाइट हॉस्पिटल की बंद है.

वहीं, एमरजेंसी वार्ड में इन्वेटर लगा होने के कारण रात्रि में ड्यूटी करने वाले कार्मिक को कोई परेशानी नहीं होती, वे आराम से नींद लेते रहे. हाल ही में बीकानेर में एक साथ कई प्रसूताओं की मौत का मामला गरमाया हुआ है, जिस पर गंभीर चिंतन चल रहा है. फिर भी बाप का चिकित्सा विभाग प्रसूताओं, नवजात शिशुओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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