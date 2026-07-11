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जोधपुर-फलोदी में हरियाली का महाअभियान, 12 लाख पौधे लगाने की तैयारी पूरी

राजस्थान सरकार के 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत जोधपुर और फलोदी जिलों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5,000 सीड्स बॉल तैयार की गई हैं, जिनमें नीम, खेजड़ी और कुमट जैसी स्थानीय प्रजातियों के बीज शामिल हैं.

Edited bySneha AggarwalReported byLokesh Kumar
Published: Jul 11, 2026, 08:04 PM|Updated: Jul 11, 2026, 08:04 PM
जोधपुर-फलोदी में हरियाली का महाअभियान, 12 लाख पौधे लगाने की तैयारी पूरी
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जोधपुर और फलोदी जिले में बड़े स्तर पर हरित क्षेत्र बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5,000 सीड्स बॉल तैयार की गई हैं.

इनमें स्थानीय प्रजातियों नीम, खेजड़ी और कुमट के बीज मिट्टी और गोबर की खाद से तैयार किए गए हैं. अच्छी बारिश होने पर इन्हें चारागाह, गौचर, सरकारी और बंजर भूमि पर ड्रॉप किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पौधे विकसित हो सकें और हरियाली बढ़े.

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सीड्स बॉल तकनीक अपनाई
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि वन संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से सीड्स बॉल तकनीक अपनाई गई है. यह कम लागत वाली और प्रभावी पद्धति है, जिसके माध्यम से स्थानीय प्रजातियों के पौधों का प्राकृतिक रूप से विकास किया जा सकेगा. मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2026-27 के मानसून को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 5 हजार सीड्स बॉल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया
उन्होंने बताया कि 23 और 24 जून को सभी तकनीकी अभियंताओं एवं मनरेगा अभियंताओं को सीड्स बॉल निर्माण और उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया था. पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहली अच्छी बारिश के साथ ही सीड्स बॉल को चिन्हित स्थलों पर ड्रॉप कराया जाए.

उनका कहना है कि यदि 5 हजार सीड्स बॉल में से करीब 2 प्रतिशत भी सफलतापूर्वक पौधों में विकसित हो जाते हैं, तो यह अभियान के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हरित क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

नालों और जल निकासी व्यवस्था की सफाई
सीईओ ने बताया कि मानसून सीजन शुरू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक-दो दौर की बारिश भी हो चुकी है. इसके साथ ही सभी विकास अधिकारियों (BDO) को नालों और जल निकासी व्यवस्था की सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन हो सके.

उन्होंने बताया कि जोधपुर और फलोदी जिले में करीब 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अभियान के प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर पौधारोपण स्थलों का चयन कर गड्ढे तैयार करा दिए गए हैं. अच्छी बारिश होते ही व्यापक स्तर पर पौधारोपण शुरू किया जाएगा.

जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित किए हैं, जिनमें पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग को सबसे अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई है. अभियान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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