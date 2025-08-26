फलोदी पुलिस ने 8 करोड़ की ड्रग्स की जब्त,गैंग 007 का सदस्य समेत 2 तस्कर गिरफ्तार

Jodhpur News: अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फलोदी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आठ करोड़ रुपये की कीमत की ड्रग्स जब्त की है.

जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) फलोदी व थाना लोहावट की संयुक्त कार्रवाई में 4.030 किलोग्राम एमडीएमए व 40 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर दिल्ली नंबर की क्रेटा कार जब्त की गई. पुलिस ने मौके से आरोपी दीनाराम भादू (31) निवासी पल्ली व श्रवण कुमार मांजू (30) निवासी भाखरी को गिरफ्तार किया.

पुलिस अधीक्षक फलोदी कुंदन कंवरिया ने बताया कि डीएसटी के कानि. सहीराम की सूचना पर सरहद शिवपुरी में कार्रवाई की गई. आरोपियों को रोककर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से खतरनाक मादक पदार्थ एमडीएमए व अफीम का दूध मिला.

बरामद एमडीएमए की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग आठ करोड़ रुपये आंकी गई है. गिरफ्तार आरोपी श्रवण कुमार कुख्यात गैंग 007 का सदस्य है, जिस पर लूट व हत्या के प्रयास जैसे दो प्रकरण पहले से दर्ज हैं. दोनों आरोपी आसान पैसे की लालच में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे और बालोतरा से खरीदकर लोहावट व फलोदी में सप्लाई करने लाए थे.

Trending Now

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. आमजन से अपील की गई है कि मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तस्करी संबंधी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस को साझा करें, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-