'लादेन' को जोधपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, लॉरेंस के नाम पर धमकी देकर वसूली करता था लादू राम

Lawrence Bishnoi News: लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देकर वसूली करने वाले एक आरोपी का पर्दाफाश हुआ है. जोधपुर पुलिस ने सरदारपुरा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में लादू राम उर्फ लादेन को गिरफ्तार कर लिया है.
 

Published:Feb 20, 2026, 11:06 AM IST

Jodhpur Crime News: कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देकर वसूली करने के मामले का जोधपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में की गई गहन पड़ताल के बाद झंवर थाना पुलिस ने सरदारपुरा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में आरोपी लादू राम उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है.


पुलिस के अनुसार, आरोपी लादू राम मेघवाल उर्फ लादेन नशे का आदी है. नशे की लत पूरी करने के लिए वह लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताकर डराता-धमकाता और पैसे ऐंठता था. उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी व्यवसायी राजकुमार सिंधी को फोन कर धमकी दी थी. आरोपी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए पैसे मांगे और न देने पर जान से मारने की धमकी दी. शिकायत मिलते ही झंवर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई.


पुलिस की कार्रवाईटीम में सिपाही नभ सिंह और गोपाल सिंह की अहम भूमिका रही. डिप्टी पुलिस कमिश्नर विनीत बंसल, एडीसीपी रोशन मीणा और एसीपी छवि शर्मा भी सरदारपुरा थाने पहुंचे और जांच की निगरानी की. गहन पड़ताल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सरदारपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य संभावित मामलों की जांच की जा रही है.

सोशल मीडिया और समाज में प्रभाव
यह मामला जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर होने वाली धमकियों की बढ़ती घटनाओं को उजागर करता है. लोग ऐसे फर्जी धमकियों से परेशान हैं, क्योंकि असली गैंगस्टर के नाम का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा आम हो गया है. पुलिस की इस सफलता से व्यापारियों और नागरिकों में राहत की भावना है, लेकिन अपराधियों पर सख्त नजर रखने की जरूरत बनी हुई है.


कानूनी पहलूयह घटना भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (वसूली), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य प्रावधानों के तहत गंभीर अपराध है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.'

