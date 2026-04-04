जोधपुर का प्रसिद्ध धींगा गवर मेला कल, पुलिस प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से रखी जाएगी नजर

Jodhpur News: जोधपुर में प्रसिद्ध धींगा गवर मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मेले की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों को लेकर विस्तार से जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि धींगा गवर मेला जोधपुर की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस परंपरा को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने जोधपुर वासियों को इस पर्व की बधाई देते हुए अपील की है कि सभी लोग इस त्योहार को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाएं.

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डीसीपी ईस्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न लें. पुलिस की तैयारियां पिछले साल की तुलना में और अधिक मजबूत की गई है. शहर में कई स्थानों पर नाकाबंदी की गई है, जहां बाहर से आने वाले लोगों की आईडी जांच की जाएगी. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी की गई है.

उन्होंने बताया कि मेले की निगरानी के लिए नाइट विजन ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. धींगा गवर मेले को महिला केंद्रित त्योहार बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं रातभर भाग लेती हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

पिछले वर्षों में कुछ युवाओं द्वारा शराब पीकर मेले में प्रवेश करने की घटनाएं सामने आई थीं, जिनपर सख्त कार्रवाई की गई थी. इस बार भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अंत में उन्होंने कहा कि पुलिस और आयोजकों के बीच लगातार समन्वय बना हुआ है, ताकि सुरक्षा और परंपरा दोनों का संतुलन बनाए रखते हुए मेले का सफल आयोजन किया जा सके.

