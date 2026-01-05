जोधपुर रेलवे स्टेशन से पकड़े गए 2 हिस्ट्रीशीटर, दिल्ली से आ रहे थे वापिस

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने 10-10 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. DST पश्चिम की टीम ने आरोपी संजय परिहार और मुकेश परिहार उर्फ मयूर परिहार को जोधपुर रेलवे स्टेशन से दबोचा. दोनों आरोपी दिल्ली से जोधपुर आ रहे थे और DST टीम लंबे समय से उनका पीछा कर रही थी.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजय परिहार के खिलाफ कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि मुकेश परिहार उर्फ मयूर परिहार पर 7 मामले दर्ज हैं. संजय परिहार प्रताप नगर सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है, वहीं मुकेश परिहार सूरसागर थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया गया है. दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस की वांछित सूची में थे और इन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

DST पश्चिम टीम प्रभारी महेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले प्रताप नगर इलाके में देर रात कई कारों के कांच तोड़ने की वारदात को भी इन्हीं आरोपियों से जोड़ा जा रहा है. एडीसीपी रोशन मीणा ने बताया कि 15 दिसंबर को इन दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला के घर में घुसकर महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी तथा गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था लेकिन मुख्य आरोपी संजय और मुकेश फरार हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फरारी के दौरान दोनों ने अपनी पहचान बदल ली थी और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर घूम रहे थे, जिससे उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था. DST पश्चिम की टीम लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. आखिरकार दिल्ली से जोधपुर आते समय जोधपुर रेलवे स्टेशन पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इनके खिलाफ पुराने मामलों के साथ-साथ फिलहाल की घटनाओं को लेकर गहन छानबीन की जा रही है. अनुसंधान पूरा होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इधर, जोधपुर पश्चिम जिले के सूरसागर थाना क्षेत्र में रात्रि के समय फैक्ट्री में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान बरामद किया है. सूरसागर थानाधिकारी हरीश चन्द्र सोलंकी के नेतृत्व में टीम का गठन कर मामले की गहन जांच की गई.

प्रार्थी चांद मोहम्मद निवासी कबीरनगर, जोधपुर ने थाना सूरसागर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कबीरनगर स्थित उनकी फैक्ट्री से 02 जनवरी की देर रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा नकबजनी कर पेपर की रीलें, किताबें, रजिस्टर, सेकेंड हैंड बुक्स, रजिस्टर बंडल, कागज तथा ताबें के कट्टे चोरी कर लिए गए. सुबह फैक्ट्री पहुंचने पर सामान गायब मिला। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.

विशेष टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी विकास कुमार को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया. आरोपी की सूचना पर चोरी का माल खरीदने वाले मोहम्मद फरीद को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कागज की रीलें, खाली कॉपियां तथा कागज की कतरन बरामद की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-