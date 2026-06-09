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Jodhpur: ससुराल पहुंचते ही नई दुल्हन ने कर डाला ये कांड, पूरा परिवार पहुंचा थाने!

Jodhpur News: जोधपुर की देवनगर थाना पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले कथित लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दुल्हन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक युवक की शादी करवाने के नाम पर करीब 2.70 लाख रुपये वसूले. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 09, 2026, 05:12 PM|Updated: Jun 09, 2026, 05:12 PM
Jodhpur: ससुराल पहुंचते ही नई दुल्हन ने कर डाला ये कांड, पूरा परिवार पहुंचा थाने!
Image Credit: AI IMAGE

Jodhpur News: शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले कथित लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए देवनगर पुलिस ने दुल्हन सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अदालत ने सभी आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, सूरसागर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साले की शादी कराने के नाम पर कुछ लोगों ने उससे लाखों रुपये ऐंठ लिए. आरोप है कि दलालों ने गंगानगर निवासी एक युवती को विवाह के लिए तैयार बताकर परिवार से संपर्क किया और शादी करवाने के एवज में करीब 2.70 लाख रुपये की मांग की. प्रारंभिक विश्वास जीतने के लिए युवती और उसके परिजनों से मुलाकात भी करवाई गई.

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पैसों की मांग और धमकियां

शिकायत में बताया गया कि शादी की औपचारिकताओं के दौरान रकम ली गई. विवाह के बाद युवती ससुराल पहुंची, लेकिन कुछ समय बाद अपने कथित परिजनों और साथियों की मदद से वहां से चली गई. आरोप है कि जाते समय वह घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी भी साथ ले गई. इसके बाद पीड़ित परिवार को लगातार पैसों की मांग और धमकियों का सामना करना पड़ा.

मामले की जांच में सामने आया कि युवती और उसके सहयोगी अलग-अलग लोगों को शादी का झांसा देकर ठगी करने का काम करते थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित दुल्हन कविता सोनी, रेखा सोनी और दलाल बाबूलाल व नरतप सिंह को गिरफ्तार कर लिया. अन्य की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात

पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने राजस्थान के अन्य जिलों या दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.

अदालत में पेश किए जाने के बाद सभी गिरफ्तार आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान ठगी की राशि, आभूषणों की बरामदगी और गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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