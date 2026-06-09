/Jodhpur: ससुराल पहुंचते ही नई दुल्हन ने कर डाला ये कांड, पूरा परिवार पहुंचा थाने!

Jodhpur News: शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले कथित लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए देवनगर पुलिस ने दुल्हन सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अदालत ने सभी आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, सूरसागर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साले की शादी कराने के नाम पर कुछ लोगों ने उससे लाखों रुपये ऐंठ लिए. आरोप है कि दलालों ने गंगानगर निवासी एक युवती को विवाह के लिए तैयार बताकर परिवार से संपर्क किया और शादी करवाने के एवज में करीब 2.70 लाख रुपये की मांग की. प्रारंभिक विश्वास जीतने के लिए युवती और उसके परिजनों से मुलाकात भी करवाई गई.

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पैसों की मांग और धमकियां

शिकायत में बताया गया कि शादी की औपचारिकताओं के दौरान रकम ली गई. विवाह के बाद युवती ससुराल पहुंची, लेकिन कुछ समय बाद अपने कथित परिजनों और साथियों की मदद से वहां से चली गई. आरोप है कि जाते समय वह घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी भी साथ ले गई. इसके बाद पीड़ित परिवार को लगातार पैसों की मांग और धमकियों का सामना करना पड़ा.

मामले की जांच में सामने आया कि युवती और उसके सहयोगी अलग-अलग लोगों को शादी का झांसा देकर ठगी करने का काम करते थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित दुल्हन कविता सोनी, रेखा सोनी और दलाल बाबूलाल व नरतप सिंह को गिरफ्तार कर लिया. अन्य की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात

पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और विश्वासघात सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने राजस्थान के अन्य जिलों या दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.

अदालत में पेश किए जाने के बाद सभी गिरफ्तार आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान ठगी की राशि, आभूषणों की बरामदगी और गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकें.