/जोधपुर में 'लेडी सिंघम' का जाल, सादी वर्दी में उतरीं महिला पुलिसकर्मी, बीच सड़क मनचलों को सिखाया सबक!

Jodhpur News: जोधपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम ने बड़ा अभियान चलाते हुए मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. शहर में महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़, फब्तियां कसने और पीछा करने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से कालिका पेट्रोलिंग टीम ने विशेष डिकॉय ऑपरेशन चलाया.

इस दौरान सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखते हुए 10 मनचलों को मौके से पकड़ लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से शहरभर में हड़कंप मच गया और कई सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद युवकों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.

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यह विशेष अभियान शरत कविराज, कमल शेखावत के निर्देश और नीरज शर्मा की निगरानी में चलाया गया. पुलिस ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कालिका पेट्रोलिंग टीम की महिला कांस्टेबलों को सादी वर्दी में तैनात किया था, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने वालों की पहचान की जा सके.

अश्लील टिप्पणियां करते शख्स पकड़े गए

पुलिस टीम ने शहर के शास्त्री सर्किल, 12वीं रोड, नेहरू उद्यान, चिल्ड्रन पार्क, सिटी बसों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी. इस दौरान कई युवक छात्राओं और महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करते और उनका पीछा करते हुए पाए गए. महिला पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

अभियान के दौरान पुलिस ने आम लोगों और युवाओं को भी सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना उनकी प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डीसीपी पश्चिम कमल शेखावत ने बताया कि इस विशेष अभियान में करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई थी. अब तक 10 मनचलों को पकड़ा जा चुका है. उन्होंने कहा कि शहर में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में भी इसी तरह के डिकॉय ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे.

पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर शहर में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. खासकर छात्राओं और महिलाओं ने इस अभियान की सराहना करते हुए इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम बताया है. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं से अभद्रता करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.