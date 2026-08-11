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नशीले कारोबार की काली कमाई पर चला जोधपुर पुलिस का डंडा, 3 चमचमाती कारों संग बाप-बेटा सलाखों के पीछे!

Jodhpur News: जोधपुर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस और DST ने सीताराम नगर में दबिश देकर 16.25 लाख रुपये नकद और फॉर्च्यूनर समेत 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं. ड्रग मनी के शक में पुलिस जांच कर रही है, वहीं विरोध करने पर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 11, 2026, 12:40 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 12:40 PM IST
नशीले कारोबार की काली कमाई पर चला जोधपुर पुलिस का डंडा, 3 चमचमाती कारों संग बाप-बेटा सलाखों के पीछे!
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: जोधपुर में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े संदेह में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने DST टीम के साथ मिलकर सीताराम नगर में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान मौके से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन 16 लाख 25 हजार रुपए की नकदी मिलने के बाद पुलिस ने रकम जब्त कर ली. मौके से फॉर्च्यूनर, क्रेटा और किआ सेल्टोस सहित तीन लग्जरी वाहन भी जब्त किए गए हैं.

मादक पदार्थ नहीं मिला, बड़ी रकम बरामद
थाना अधिकारी गोविंद व्यास के अनुसार, DST टीम के जरिए सूचना मिली थी कि सीताराम नगर में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित रकम का लेनदेन कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. पुलिस की तलाशी के दौरान वहां मादक पदार्थ नहीं मिला. हालांकि, मौके से 16 लाख 25 हजार रुपए की नकदी बरामद हुई. पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया है और अब इसके स्रोत की जांच की जा रही है.

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तीन लग्जरी वाहन भी पुलिस ने किए जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं. इनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस शामिल हैं. पुलिस इन वाहनों से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि बड़ी रकम मिलने के कारण मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. बरामद नकदी का मादक पदार्थ तस्करी से कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.

कार्रवाई का विरोध करने पर पिता-पुत्र गिरफ्तार
मौके पर मौजूद पिता-पुत्र ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद रकम कहां से आई थी.

आगे की पूछताछ जारी
पुलिस को आशंका है कि बरामद रकम मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित की गई हो सकती है. अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही रकम के वास्तविक स्रोत और आरोपियों के संभावित मादक पदार्थ तस्करी कनेक्शन का खुलासा हो सकेगा. बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के चलते संबंधित विभागों और एजेंसियों को भी नियमानुसार सूचना दी जा रही है. फिलहाल मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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