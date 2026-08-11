/नशीले कारोबार की काली कमाई पर चला जोधपुर पुलिस का डंडा, 3 चमचमाती कारों संग बाप-बेटा सलाखों के पीछे!

Jodhpur News: जोधपुर में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े संदेह में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने DST टीम के साथ मिलकर सीताराम नगर में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान मौके से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन 16 लाख 25 हजार रुपए की नकदी मिलने के बाद पुलिस ने रकम जब्त कर ली. मौके से फॉर्च्यूनर, क्रेटा और किआ सेल्टोस सहित तीन लग्जरी वाहन भी जब्त किए गए हैं.

मादक पदार्थ नहीं मिला, बड़ी रकम बरामद

थाना अधिकारी गोविंद व्यास के अनुसार, DST टीम के जरिए सूचना मिली थी कि सीताराम नगर में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित रकम का लेनदेन कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की. पुलिस की तलाशी के दौरान वहां मादक पदार्थ नहीं मिला. हालांकि, मौके से 16 लाख 25 हजार रुपए की नकदी बरामद हुई. पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया है और अब इसके स्रोत की जांच की जा रही है.

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तीन लग्जरी वाहन भी पुलिस ने किए जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं. इनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस शामिल हैं. पुलिस इन वाहनों से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि बड़ी रकम मिलने के कारण मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. बरामद नकदी का मादक पदार्थ तस्करी से कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.

कार्रवाई का विरोध करने पर पिता-पुत्र गिरफ्तार

मौके पर मौजूद पिता-पुत्र ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद रकम कहां से आई थी.

आगे की पूछताछ जारी

पुलिस को आशंका है कि बरामद रकम मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित की गई हो सकती है. अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही रकम के वास्तविक स्रोत और आरोपियों के संभावित मादक पदार्थ तस्करी कनेक्शन का खुलासा हो सकेगा. बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के चलते संबंधित विभागों और एजेंसियों को भी नियमानुसार सूचना दी जा रही है. फिलहाल मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है.