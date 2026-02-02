Zee Rajasthan
हरी मिर्च को काटकर छिपाई MD ड्रग्स की पुड़िया, शातिर तस्करों का आईडिया देख पुलिस की भी खुली रह गई आखें

MD Drugs Supply: जोधपुर में ड्रग तस्करों ने एक बेहद चालाक और चौंकाने वाला तरीका अपनाया है. हरी मिर्चों के अंदर MD ड्रग्स और स्मैक की पुड़ियां छिपाकर निजी बसों से तस्करी की जा रही थी. जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक निजी बस में यह मामला सामने आया, जिसने पुलिस और आम लोगों को स्तब्ध कर दिया है.

Published: Feb 02, 2026, 12:32 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 12:32 PM IST

हरी मिर्च को काटकर छिपाई MD ड्रग्स की पुड़िया, शातिर तस्करों का आईडिया देख पुलिस की भी खुली रह गई आखें

Jodhpur Crime News: जोधपुर में ड्रग तस्करों ने एक बार फिर चौंकाने वाला तरीका अपनाया है. हरी मिर्चों के अंदर MD ड्रग्स और स्मैक की पुड़ियां छिपाकर निजी बसों के जरिए तस्करी की जा रही थी. जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक निजी बस में यह मामला सामने आया, जिसने पुलिस और आम लोगों को हैरान कर दिया है.

तस्करी का नया और चालाक तरीका
तस्करों ने मोटी हरी मिर्चों को बीच से चीरा लगाकर उनके बीज निकाल दिए. इसके बाद छोटी-छोटी प्लास्टिक थैलियों में MD ड्रग्स और स्मैक भरकर सिल्वर फॉइल में लपेट दिया. इन पुड़ियों को मिर्चों के अंदर छिपाकर सामान्य सब्जियों के साथ मिला दिया गया. दूर से देखने पर यह पूरी तरह सामान्य सब्जी का पार्सल लगता था. इस चालाकी से तस्कर पुलिस की नाकाबंदी और सामान्य चेकिंग से आसानी से बच रहे थे.

बस चालक को हुआ शक, खुलासा हुआ
जोधपुर से हैदराबाद जा रही निजी बस में एक संदिग्ध पार्सल रखा गया था. बस चालक को पार्सल की गंध और वजन संदिग्ध लगा. जब उसने पार्सल खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए. हरी मिर्चों के अंदर सिल्वर फॉइल में लिपटी ड्रग्स की पुड़ियां मिलीं. चालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पार्सल लेकर आए अज्ञात व्यक्ति पहले ही फरार हो चुका था.

मामला क्यों गंभीर?
यह तस्करी का तरीका बेहद खतरनाक है क्योंकि:सामान्य चेकिंग में सब्जियों को बारीकी से जांचा नहीं जाता, जिसका फायदा तस्कर उठाते हैं.
MD ड्रग्स बड़े शहरों के पब, पार्टियों और कॉलेज छात्रों के बीच तेजी से फैल रही है.
तस्कर अब मनोवैज्ञानिक और तकनीकी तरीके अपना रहे हैं, जिससे पहचानना मुश्किल हो गया है.

जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने पार्सल जब्त कर लिया है और फिंगरप्रिंट, CCTV फुटेज के आधार पर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है. बस चालक और कंडक्टर के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का मानना है कि यह बड़ा नेटवर्क है, जो जोधपुर से हैदराबाद और अन्य शहरों में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है. मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही गिरफ्तारियां होने की उम्मीद जताई जा रही है.

