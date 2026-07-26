/जोधपुर पुलिस ने नशा तस्करों की तोड़ी कमर तोड़ी, एक दिन, तीन रेड और 5 आरोपी गिरफ्तार

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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के माता का थान थाना एवं डीएसटी टीम ने मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 120 किलो 94 ग्राम डोडा पोस्त, 91 ग्राम एमडीएमए (सिंथेटिक ड्रग्स) और 2 किलो 24 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं.
पुलिस आयुक्त अंशुमान भोमिया एवं पुलिस उपायुक्त मनीष कुमार चौधरी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नरेंद्र सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त अनिल शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया.
प्रेम नगर
पहली कार्रवाई 23 जुलाई की रात प्रेम नगर फाटक के पास की गई, जहां एनटीएफ की सूचना पर एक अल्टो कार की तलाशी में 91 ग्राम एमडीएमए और 61 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ. पुलिस ने बीरबल और मांगीलाल को कार सहित गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.
बलदेव नगर
दूसरी कार्रवाई 24 जुलाई को बलदेव नगर में की गई, जहां श्रवण सिंह विश्नोई के मकान पर दबिश देकर 2 किलो 24 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.
सालासर नगर
तीसरी कार्रवाई सालासर नगर स्थित एक मकान पर की गई, जहां रमेश और प्रकाश के कब्जे से 120 किलो 33 ग्राम डोडा पोस्त, इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं मिक्सी बरामद की गई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर अनुसंधान थाना मंडोर को सौंपा गया है.
अभियान लगातार जारी
पुलिस के अनुसार, तीनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थों की आपूर्ति कहां से हो रही थी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की क्या भूमिका है. आयुक्तालय क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा.
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