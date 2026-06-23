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जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद हाई अलर्ट, प्रमुख शासन सचिव ने संभाला मोर्चा

Jodhpur News: जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने अस्पतालों का निरीक्षण किया. दो गंभीर मरीजों का इलाज एम्स में जारी है. विभाग ने SOP पालन, मरीजों की निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 23, 2026, 05:17 PM|Updated: Jun 23, 2026, 05:17 PM
जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद हाई अलर्ट, प्रमुख शासन सचिव ने संभाला मोर्चा
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: जोधपुर के पावटा जिला सैटेलाइट अस्पताल में कुछ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर जोधपुर पहुंचीं. उन्होंने देर रात अस्पताल का निरीक्षण किया और अगले दिन सुबह उम्मेद अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल सहित अन्य चिकित्सा संस्थानों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

गंभीर प्रसूताओं का एम्स में चल रहा उपचार
गायत्री राठौर ने बताया कि जिन दो प्रसूताओं की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें फिलहाल एम्स में भर्ती कराया गया है. वहीं अन्य प्रभावित महिलाओं की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि छह महिलाओं की हालत अब काफी बेहतर है और वे केवल चिकित्सकीय निगरानी में हैं. आगामी कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है.

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हाई रिस्क मरीजों पर विशेष निगरानी
प्रमुख शासन सचिव के अनुसार गंभीर स्थिति में भर्ती महिलाओं में कुछ पहले से ही हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में थीं. इनमें गर्भावधि मधुमेह, एनीमिया और प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव जैसी समस्याएं शामिल हैं. ऐसे मामलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू स्तर का उपचार दिया जा रहा है.

उम्मेद अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा
गायत्री राठौर ने कहा कि उम्मेद अस्पताल राज्य के सबसे पुराने और प्रमुख अस्पतालों में शामिल है, जहां वर्ष 1938 से सेवाएं दी जा रही हैं. वर्तमान में यहां प्रतिवर्ष लगभग 25 हजार प्रसव होते हैं, जिनमें करीब 40 प्रतिशत जटिल और सिजेरियन डिलीवरी शामिल हैं. उन्होंने अस्पताल के लेबर रूम, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और अन्य विभागों का निरीक्षण कर मरीजों, चिकित्सकों और स्टाफ से बातचीत की.

SOP के पालन पर विशेष जोर
उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं में निर्धारित मेडिकल एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है. विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवा भंडारण, मरीजों की निगरानी, नर्सिंग ड्यूटी और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल सहित सभी प्रक्रियाएं तय मानकों के अनुरूप संचालित हों.

राठौर ने कहा कि एसओपी विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं. यदि कहीं मानव संसाधन की कमी या अत्यधिक कार्यभार के कारण कोई चुनौती आती है तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

सुविधाओं और संसाधनों की भी हुई समीक्षा
निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में एयर कंडीशनिंग, मेडिकल उपकरणों और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई. उन्होंने बताया कि नीकू, पीकू और आईसीयू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एयर कंडीशनिंग व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है. वहीं कैनुला, ग्लव्स और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है.

मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि चिकित्सा विभाग का पूरा फोकस मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को न्यूनतम किया जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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