/रेलवे की कमाई को लगे पंख! मारवाड़ मूंडवा से पहली बार दौड़ी पेट कोक रैक, रेलवे ने एक झटके में कमाए 57.19 लाख

Railway: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शुक्रवार को मारवाड़ मूंडवा रेलवे स्टेशन से पहली बार पेट्रोलियम कोक यानी पेट कोक से भरी रैक अंबाला के लिए रवाना की गई. इसके साथ ही जोधपुर रेल मंडल के फ्रेट कारोबार में एक नई कमोडिटी की एंट्री हो गई है. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि पेट कोक की रेल से ढुलाई शुरू होने से मालभाड़ा राजस्व में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.



3,227 टन पेट कोक का हुआ लदान

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मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मारवाड़ मूंडवा स्थित अंबुजा सीमेंट लिमिटेड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल से पेट कोक की नई लोडिंग स्ट्रीम की सफल शुरुआत की गई है. इसके तहत मारवाड़ मूंडवा से अंबाला मंडल स्थित जीएसीएल के लिए पहली पेट कोक रैक रवाना हुई.

इस रैक में कुल 3,227 टन पेट्रोलियम कोक का लदान किया गया. रेलवे को इस एक रैक से 57.19 लाख रुपये का मालभाड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है. रेलवे के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे जोधपुर मंडल की फ्रेट बास्केट में नई वस्तु शामिल हुई है.



बिजनेस डेवलपमेंट रणनीति को मिली सफलता

डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यह केवल एक नई मालगाड़ी का संचालन नहीं है, बल्कि जोधपुर मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट रणनीति की बड़ी सफलता है. रेलवे लगातार नए उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रेल परिवहन से जोड़ने की दिशा में प्रयास कर रहा है.

इन्हीं प्रयासों के चलते फ्रेट बास्केट में नई कमोडिटी शामिल हो रही हैं. रेलवे का फोकस उद्योगों को बेहतर और किफायती लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ मालभाड़ा राजस्व में वृद्धि करने पर है. पेट कोक लोडिंग की शुरुआत को इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.



उद्योगों की परिवहन लागत में आ सकती है कमी

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सड़क परिवहन की तुलना में रेल मार्ग से बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई अधिक किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है. पेट कोक जैसी कमोडिटी की रेल से ढुलाई शुरू होने पर उद्योगों की परिवहन लागत कम हो सकती है.

इसके अलावा समयबद्ध तरीके से बड़ी मात्रा में माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी रेल परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. रेलवे का मानना है कि इस नई लोडिंग स्ट्रीम से औद्योगिक इकाइयों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा मिलेगी और सड़क परिवहन पर निर्भरता भी कम होगी.



क्या होता है पेट्रोलियम कोक?

वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम कोक को आमतौर पर पेट कोक कहा जाता है. यह कच्चे तेल के शोधन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला उच्च कार्बनयुक्त ईंधन है. इसकी ऊष्मा क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग की भट्टियों में ईंधन के तौर पर किया जाता है.

पेट कोक की बड़ी मात्रा में ढुलाई के लिए रेलवे को किफायती और सुरक्षित माध्यम माना जाता है. एक साथ हजारों टन सामग्री को रेल रैक के जरिए लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है.



रेलवे के फ्रेट कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

मारवाड़ मूंडवा से पेट कोक की पहली रैक रवाना होने के बाद जोधपुर मंडल को आने वाले समय में फ्रेट कारोबार बढ़ने की उम्मीद है. नई कमोडिटी से रेलवे के मालभाड़ा राजस्व को मजबूती मिलने के साथ औद्योगिक इकाइयों को कम लागत में समय पर माल आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी.

रेलवे की इस पहल से क्षेत्र में उद्योग और रेल परिवहन के बीच बेहतर समन्वय विकसित होने की संभावना है. पहली पेट कोक रैक से मिले 57.19 लाख रुपये के राजस्व ने जोधपुर मंडल के फ्रेट कारोबार में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं.

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