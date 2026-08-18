Jodhpur News: रेल यात्रियों को साफ-सुथरा, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन-पानी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे और IRCTC की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत IRCTC की क्विक रिस्पॉन्स टीम रेलवे के कमर्शियल विभाग के साथ मिलकर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अचानक जांच कर रही है.

जांच के दौरान बिना मंजूरी वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, खाद्य पदार्थ और अन्य पेय पदार्थों की बिक्री पर विशेष नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही कैटरिंग स्टॉल और यूनिट के लाइसेंस, जरूरी अनुमतियां, साफ-सफाई और फूड सेफ्टी मानकों की भी जांच की जा रही है. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित वेंडर के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाता है.

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खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री की जांच

जोधपुर रेल मंडल में भी समय-समय पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर वेंडरों द्वारा खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री की जांच की जाती है. अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की ओर से सबसे ज्यादा शिकायतें पानी की बोतल पर अधिक कीमत वसूलने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सामने आती हैं.



विशेष रूप से 1 लीटर पैकेज्ड पानी की बोतल पर अंकित MRP से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें मिलती हैं. ऐसी शिकायतों पर जांच के बाद संबंधित वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. ओवरचार्जिंग के मामलों में करीब 2300 रुपये तक की पेनल्टी लगाए जाने की जानकारी सामने आई है.

रेलवे और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट

रेलवे और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और शिकायत माध्यमों पर मिलने वाली शिकायतों का भी त्वरित समाधान करने की कोशिश की जाती है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अधिकृत पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थ ही निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार, यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए.



वेंडरों के अनुसार भी यात्रियों की ओर से पानी की बोतल पर ओवरचार्जिंग की शिकायतें सबसे अधिक आती हैं. वहीं. कचौड़ी, समोसा, पेटीज, सैंडविच के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री निर्धारित नियमों और गुणवत्ता मानकों के अनुसार करने की जिम्मेदारी वेंडरों की है.

नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने का उद्देश्य

रेलवे में पैंट्री सुविधा उपलब्ध नहीं होने वाले ट्रेनों में बाहर से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है. ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और निर्धारित मानकों की भी जांच की जाती है. रेलवे और IRCTC का यह अभियान यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन-पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनधिकृत बिक्री, ओवरचार्जिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.