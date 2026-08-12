/रामदेवरा मेले में जाना हुआ आसान-कल से दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, जानें कौन-कौन से स्टेशनों पर रुकेगी

Jodhpur News: रामदेवरा मेले में जाने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है. मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. यह स्पेशल ट्रेन 14 अगस्त को चलेगी. ट्रेन के संचालन से जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है.

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक ट्रेन सुबह जोधपुर से रवाना होगी और करीब साढ़े तीन घंटे में रामदेवरा पहुंच जाएगी. वापसी के लिए भी ट्रेन का समय तय कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालु दर्शन और मेले में शामिल होने के बाद उसी दिन वापस लौट सकेंगे.

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सुबह 9:30 बजे जोधपुर से चलेगी ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल 14 अगस्त को सुबह 9:30 बजे जोधपुर से रवाना होगी. ट्रेन करीब साढ़े तीन घंटे के सफर के बाद दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. रामदेवरा मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में स्पेशल ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को बस और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा.

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जोधपुर से रामदेवरा के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन का ठहराव राई का बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानियां, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलौदी स्टेशनों पर रखा गया है. इससे इन स्टेशनों और आसपास के इलाकों में रहने वाले श्रद्धालु भी ट्रेन से सीधे रामदेवरा मेले तक पहुंच सकेंगे. खास बात यह है कि ट्रेन का समय ऐसा रखा गया है कि सुबह रवाना होकर यात्री दोपहर तक रामदेवरा पहुंच जाएं.

दोपहर 2 बजे होगी वापसी

रामदेवरा पहुंचने के बाद यात्रियों के लिए वापसी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. ट्रेन संख्या 04868 रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होगी. वापसी में यह ट्रेन शाम करीब 5:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. यानी यात्री सुबह जोधपुर से रामदेवरा पहुंचकर मेले और दर्शन में शामिल हो सकते हैं और दोपहर में वापसी की ट्रेन पकड़ सकते हैं. मेले में एक दिन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए यह व्यवस्था खास तौर पर उपयोगी हो सकती है.

वापसी में इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

रामदेवरा से भगत की कोठी के बीच वापसी वाली स्पेशल ट्रेन फलौदी, मारवाड़ लोहावट, ओसियां, तिंवरी, मारवाड़ मथानियां, मंडोर, राई का बाग और जोधपुर स्टेशनों पर ठहरेगी. रेलवे के इस विशेष इंतजाम से मेले के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन विकल्प मिलेगा. खासकर उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो सार्वजनिक परिवहन के जरिए रामदेवरा पहुंचना चाहते हैं.

मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम

रामदेवरा मेला राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है. मेले के दौरान राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचते हैं. ऐसे में रेलवे की स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित हो सकती है. 14 अगस्त को चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन के जरिए जोधपुर से रामदेवरा और फिर रामदेवरा से भगत की कोठी तक सफर किया जा सकेगा. यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन के समय और अपने संबंधित स्टेशन पर ठहराव की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

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