/भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर रविन्द्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, कहा- जनता करेगी फैसला

Ravindra Singh Bhati: शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविन्द्र सिंह भाटी गुरुवार को जोधपुर पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विभिन्न राजनीतिक एवं जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी. मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर भाटी ने कहा कि वह जनता की भावनाओं और निर्णय के अनुरूप ही आगे का कदम उठाएंगे.

उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी परिस्थितियां बनेंगी, उसी के अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा. राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए भाटी ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार का कामकाज संतोषजनक नहीं है. आम जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही हैं. उन्होंने कहा कि जनता कई समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार उनकी ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही.

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गिरल माइंस आंदोलन को लेकर भाटी ने कहा कि यह मजदूरों की लड़ाई थी और मजदूरों की जिन मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने इसे मजदूरों की जीत बताया. किरोड़ीलाल मीणा को लेकर पूछे गए सवाल पर भाटी ने कहा कि डॉ. किरोड़ीलाल मीणा एक मजबूत और जनाधार वाले नेता हैं.

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, और जो कार्रवाई हुई है उनके विभाग में उसे सभी समझते हैं और यह भी जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं. इस दौरान भाटी ने प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, जनसमस्याओं और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर वह लगातार आवाज उठाते रहेंगे.

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