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भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर रविन्द्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, कहा- जनता करेगी फैसला

Shiv MLA Ravindra Singh Bhati: जोधपुर पहुंचे शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने भाजपा में शामिल होने की चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय जनता की इच्छा के अनुसार ही लिया जाएगा.

Edited byAnsh RajReported byLokesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 11, 2026, 12:25 PM
भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर रविन्द्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, कहा- जनता करेगी फैसला
Image Credit: Ravindra Singh Bhati:

Ravindra Singh Bhati: शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविन्द्र सिंह भाटी गुरुवार को जोधपुर पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विभिन्न राजनीतिक एवं जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी. मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर भाटी ने कहा कि वह जनता की भावनाओं और निर्णय के अनुरूप ही आगे का कदम उठाएंगे.

उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी परिस्थितियां बनेंगी, उसी के अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा. राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए भाटी ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार का कामकाज संतोषजनक नहीं है. आम जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही हैं. उन्होंने कहा कि जनता कई समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार उनकी ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही.

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गिरल माइंस आंदोलन को लेकर भाटी ने कहा कि यह मजदूरों की लड़ाई थी और मजदूरों की जिन मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने इसे मजदूरों की जीत बताया. किरोड़ीलाल मीणा को लेकर पूछे गए सवाल पर भाटी ने कहा कि डॉ. किरोड़ीलाल मीणा एक मजबूत और जनाधार वाले नेता हैं.

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, और जो कार्रवाई हुई है उनके विभाग में उसे सभी समझते हैं और यह भी जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं. इस दौरान भाटी ने प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, जनसमस्याओं और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर वह लगातार आवाज उठाते रहेंगे.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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