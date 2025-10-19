Zee Rajasthan
जोधपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, बस हादसे के घायलों से की मुलाकात

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर प्रवास पर आए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस हादसे में घायल मरीजों का हालचाल जाना. उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और चिकित्सा सेवाओं पर संतुष्टि जताई. 

Published: Oct 19, 2025, 03:51 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 03:51 PM IST

Jodhpur News: कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर हैं. पटेल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जैसलमेर बस हादसे में घायल मरीजों की कुशलक्षेम पूछी जोगाराम पटेल ने डॉक्टर से भी मरीज की स्थिति के बारे में जानकारी ली और इलाज पर संतुष्टि जाहिर की.

पटेल ने अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की. सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि बस की दुखांतिका भयंकर और भैया वहक थी. भविष्य में सतर्क रहने का यह संदेश भी है.

ऐसी दुखांतिका भविष्य में नहीं हो इसके लिए सरकार कृत संकल्प है. हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील भी है, वो रात्रि के समय घटनास्थल पर पहुंचे और जोधपुर अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मिले.

प्रशासनिक काम काज के चलते में जोधपुर देरी से पहुंचा. आज मैं सबसे मिलकर आया, अनेक घायल आत्मविश्वास से लबरेज है, जिन मरीजों के शरीर के अंदर भागों में जलन ज्यादा हुई है. उन्हें तकलीफ है. बाहरी भागों में जिन मरीजों को तकलीफ हुई है, उन्हें के बारे में डॉक्टरों का कहना है, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे. मैं प्रभु से कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो हमारी सरकार ने आर्थिक पैकेज जारी किया है.
भविष्य में भी इन परिवारों को सहायता के लिए सरकार हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी. मैं मरीजों के परिजनों से भी मिला सभी पूर्ण रूप से इलाज को लेकर संतुष्ट है. पटेल ने कहा कि सभी के घायल जल्द स्वस्थ होकर कर लौटें, मैं ऐसी कामना करता हूं.

दिवाली का त्योहार अन्याय और न्याय की असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने रावण रूपी अन्याय असत्य और अत्याचार पर विजय प्राप्त कर कल के दिन लंका से लौट आए थे. मैं इस मौके पर हमारे देश-प्रदेश और शहर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं.

धनधान्य परिपूर्ण हो ऐसी कामना मैं करता हूं. सभी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई दीपावली के पर्व की और सभी से अपेक्षा करता हूं और निवेदन करता हूं कि आईये हम सब मिलकर स्वदेशी अपनाएंआत्म निर्भर भारत में अपना सहयोग दें और सहभागी बने यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो सकल्प है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, जब देश आत्मनिर्भर होगा तो एक बार फिर हम सोने की चिड़िया के रूप में विश्व में पहचाने जाएंगे. इस मौके पर मैं आप सबके माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं.

इस बार बाजार में रौनक है, जिससे सभी तरह के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक बिक्री हुई है और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीन से जो दीपावली से पहले तोहफा देने की घोषणा की थी.

करोड़ों का पैकेज और इतनी ही सहायता आम परिवारों को दी थी, उसका प्रभाव दीपावली की खरीदारी और धनतेरस के दिन देखा जा रहा है. सभी व्यापारी खरीदार आमजन खुश है, जो हर सामान्य परिवार के दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं बिल्कुल जीएसटी से मुक्त हो गई है या 5% सिलेब में आ गई है.

इसी के चलते सभी तरह के मार्केट में इस बार तेजी देखी जा रही है. व्यापारिक खुशी आम जन खुश है इसलिए इस मौके पर मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं. पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी खरीदार और आमजन बहुत खुश है इसलिए दुआ करते हैं कि उनकी उम्र लंबी हो और वह इसी तरह हमारा मार्गदर्शन आगे भी करते रहें.

