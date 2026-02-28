Zee Rajasthan
Umed Bhawan में हाई प्रोफाइल शादी, निकेश अरोड़ा की बेटी आयशा आज लेंगी फेरे, अंबानी परिवार समेत दिग्गज मेहमान शामिल

Rajasthan Destination Wedding: जोधपुर के उम्मेद भवन में उद्योगपति निकेश अरोड़ा की बेटी आयशा और अमेरिकी जैक ह्यूग्स की शाही शादी आज है. आकाश अंबानी और विवेक ओबेरॉय सहित कई दिग्गज मेहमान पहुंचे हैं. मेहरानगढ़ किले की रोशनी और विदेशी कलाकारों के संगीत ने समां बांध दिया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 28, 2026, 12:17 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 12:17 PM IST

Ayesha Arora-Jack Hughes Wedding in Jodhupr: राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर एक बार फिर एक ऐसी भव्य और अंतरराष्ट्रीय शादी की गवाह बन रही है, जिसकी चमक सात समंदर पार तक महसूस की जा रही है. मशहूर उद्योगपति निकेश अरोड़ा की बेटी आयशा अरोड़ा और अमेरिकी दूल्हा जैक ह्यूग्स आज ऐतिहासिक उम्मेद भवन पैलेस में परिणय सूत्र में बंधेंगे.

अंबानी परिवार और बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा
इस 'बिग फैट वेडिंग' में शामिल होने के लिए वीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है.बता देंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के बेटे आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका के साथ इस शाही शादी का हिस्सा बनने जोधपुर पहुंचे हैं.

तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय अपनी पत्नी प्रियंका के साथ कल रात ही नीली नगरी पहुंच चुके हैं.आज भी कई चार्टर विमानों से देश-विदेश के उद्योगपति और हॉलीवुड की नामचीन हस्तियों के जोधपुर पहुंचने की खबर है, जिससे एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट तेज है.

मेहरानगढ़ में गूंजा संगीत
शादी के जश्न की शुरुआत शुक्रवार रात ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले से हुई. किले को विशेष लाइटिंग से सजाया गया था.शाही थीम पर आधारित संगीत समारोह में विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया.

जगमगाता शहर
मेहरानगढ़ की इस अद्भुत रोशनी को देखने के लिए शहरवासी अपने घरों की छतों पर जमा हो गए और इस नजारे को कैमरों में कैद किया. आज होने वाले मुख्य समारोह के लिए उम्मेद भवन पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है. महल की जगमगाहट दूर-दूर से सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है.

आज शाही रीति-रिवाजों से होगा विवाह
आयशा अरोड़ा और जैक ह्यूग्स आज पारंपरिक और शाही अंदाज में सात फेरे लेंगे. जोधपुर की ऐतिहासिक धरोहरों के बीच हो रही यह हाई-प्रोफाइल शादी इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है.लग्जरी गाड़ियों के काफिले और कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर का हर कोना उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है.

