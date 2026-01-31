Zee Rajasthan
Sadhvi Bai Sa Death Case Update: अब SIT और साइबर टीम करेगी साध्वी प्रेम बाईसा मौत केस की जांच, नए राज खुलने के संकेत

Jodhpur Sadhvi Bai Sa Death Case Update: जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जांच लगातार गहराती जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. अब पूरे मामले की जांच SIT के सुपरविजन में की जा रही है, जिसमें साइबर और तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 31, 2026, 03:36 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 03:36 PM IST

Jodhpur Sadhvi Bai Sa Death Case Update: SIT की प्रमुख एसीपी छवि शर्मा को बनाया गया है. एसीपी छवि शर्मा ने मामले की जांच को लेकर कहा कि यह प्रकरण दिन-प्रतिदिन और अधिक पेचीदा होता जा रहा है. उन्होंने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. रिपोर्ट में जिन तथ्यों और घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है, उन्हें केंद्र में रखकर हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है.

एसीपी छवि शर्मा के अनुसार, साध्वी को इंजेक्शन लगाए जाने के तरीके को लेकर विस्तृत पड़ताल की जा रही है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इंजेक्शन किस परिस्थिति में लगाया गया, किसने लगाया और उसके बाद साध्वी की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी. पुलिस का कहना है कि देवी सिंह द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद साध्वी की हालत अचानक गंभीर हो गई, जो सामान्य प्रक्रिया नहीं मानी जा रही है.

मामले की जांच के दौरान एफएसएल टीम ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया है और वहां से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं. इसके साथ ही मेडिकल टीम द्वारा जुटाए गए सबूतों को चेन ऑफ कस्टडी के तहत सुरक्षित रखते हुए जांच एजेंसी को भेजा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों का विश्लेषण बेहद सावधानी से किया जा रहा है.

जांच में तकनीकी विशेषज्ञ भी सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं. नए-नए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साइबर और टेक्निकल एंगल से भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच अभी शेष है, जो इस मामले में अहम भूमिका निभा सकती है.

कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, जिससे मामले की पूरी तस्वीर साफ हो सके. सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. साध्वी के परिवार का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने में कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई, जिसके चलते साध्वी की तबीयत बिगड़ी और अंततः उनकी मृत्यु हो गई. यह भी दावा किया जा रहा है कि जो इंजेक्शन लगाया गया, वह सामान्य था और उससे इतनी गंभीर प्रतिक्रिया होने की संभावना कम बताई जा रही है.

जांच को आगे बढ़ाया जा रहा

पुलिस ने बताया कि साध्वी के परिवार द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमॉर्टम कराया गया था, और उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. मामले की निगरानी डीजीपी और डीसीपी साउथ ईस्ट के निर्देशन में की जा रही है.

गठित SIT में कई अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. टीम में शकील अहमद (SHO) जांच अधिकारी, राजीव भादू (SHO), प्राची गुर्जर (सब इंस्पेक्टर), राकेश (ASI साइबर एक्सपर्ट), जगदीश कांस्टेबल, दलाराम कांस्टेबल, भगाराम कांस्टेबल, महेंद्र कांस्टेबल, रघुवीर कांस्टेबल और कलावती महिला कांस्टेबल शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की जांच SIT के सुपरविजन में निष्पक्ष और गहन तरीके से की जाएगी और सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा.

