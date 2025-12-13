Zee Rajasthan
जोधपुर में चांदी ₹1.95 लाख पार, रिकॉर्ड महंगाई ने किया आमजन-व्यापारी दोनों को चिंतित

Rajasthan News: जोधपुर सर्राफा बाजार में चांदी ₹1.95 लाख प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची. बढ़ती कीमतों से खरीदारी घटी, आम लोग और व्यापारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 13, 2025, 05:09 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 05:09 PM IST

Jodhpur Silver Price: जोधपुर के सर्राफा बाजार में सोने के बाद अब चांदी के भाव में हो रही रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी ने आम ग्राहकों के साथ-साथ व्यापारियों की भी चिंता बढ़ा दी है. आज चांदी का भाव करीब ₹ 1,95,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. कीमतों में लगातार उछाल आने से स्थानीय बाजार में खरीदारी पर सीधा नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है.

ग्राहकों के लिए परंपरा और जरूरत पर असर

ग्राहकों का कहना है कि चांदी और सोना भारतीय समाज में केवल निवेश नहीं, बल्कि परंपराओं और जरूरतों से भी जुड़ा है. शादी-विवाह, त्योहार और अन्य शुभ अवसरों पर इनकी खरीदारी आवश्यक होती है.

खरीदारी में कमी
बढ़ते दामों के कारण आम लोग अब पहले की तुलना में कम मात्रा में ही आभूषण या वस्तुएं खरीदने को मजबूर हैं. कई ग्राहक इतने ऊंचे दामों पर खरीदारी करने को लेकर असमंजस में हैं, और उन्होंने सरकार से कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रभाव

व्यापारी वर्ग का कहना है कि चांदी के भाव में यह तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही बढ़ोतरी का सीधा परिणाम है. डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बड़े निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ने से चांदी के दाम विश्व स्तर पर ऊपर जा रहे हैं. इसका असर सीधा स्थानीय बाजार पर पड़ रहा है.

व्यापारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि अगर जीएसटी में थोड़ी राहत दी जाए या करों में कटौती की जाए, तो ग्राहकों और व्यापार दोनों को कुछ राहत मिल सकती है.

फिलहाल, रिकॉर्ड ऊंचे दामों ने जोधपुर के सर्राफा बाजार की रफ्तार को धीमा कर दिया है, और व्यापारी व आमजन दोनों सरकार की तरफ से हस्तक्षेप और राहत की उम्मीद कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी.

