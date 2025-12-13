जोधपुर में चांदी ₹1.95 लाख पार, रिकॉर्ड महंगाई ने किया आमजन-व्यापारी दोनों को चिंतित

Jodhpur Silver Price: जोधपुर के सर्राफा बाजार में सोने के बाद अब चांदी के भाव में हो रही रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी ने आम ग्राहकों के साथ-साथ व्यापारियों की भी चिंता बढ़ा दी है. आज चांदी का भाव करीब ₹ 1,95,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. कीमतों में लगातार उछाल आने से स्थानीय बाजार में खरीदारी पर सीधा नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है.

ग्राहकों के लिए परंपरा और जरूरत पर असर

ग्राहकों का कहना है कि चांदी और सोना भारतीय समाज में केवल निवेश नहीं, बल्कि परंपराओं और जरूरतों से भी जुड़ा है. शादी-विवाह, त्योहार और अन्य शुभ अवसरों पर इनकी खरीदारी आवश्यक होती है.

खरीदारी में कमी

बढ़ते दामों के कारण आम लोग अब पहले की तुलना में कम मात्रा में ही आभूषण या वस्तुएं खरीदने को मजबूर हैं. कई ग्राहक इतने ऊंचे दामों पर खरीदारी करने को लेकर असमंजस में हैं, और उन्होंने सरकार से कीमतों को नियंत्रित करने की मांग की है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रभाव

व्यापारी वर्ग का कहना है कि चांदी के भाव में यह तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही बढ़ोतरी का सीधा परिणाम है. डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बड़े निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की ओर बढ़ने से चांदी के दाम विश्व स्तर पर ऊपर जा रहे हैं. इसका असर सीधा स्थानीय बाजार पर पड़ रहा है.

व्यापारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि अगर जीएसटी में थोड़ी राहत दी जाए या करों में कटौती की जाए, तो ग्राहकों और व्यापार दोनों को कुछ राहत मिल सकती है.

फिलहाल, रिकॉर्ड ऊंचे दामों ने जोधपुर के सर्राफा बाजार की रफ्तार को धीमा कर दिया है, और व्यापारी व आमजन दोनों सरकार की तरफ से हस्तक्षेप और राहत की उम्मीद कर रहे हैं.