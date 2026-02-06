Zee Rajasthan
Jodhpur Viral Video: स्कूल फेयरवेल के बाद जान हथेली पर रखकर शहर की सड़कों पर मचाया तांडव, लग्जरी गाड़ियों से जमकर काटा हुड़दंग

Jodhpur News: जोधपुर शहर की एक प्रतिष्ठित स्कूल की फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूली बच्चों ने मुख्य सड़कों पर खतरनाक स्टंट और हुड़दंग मचाकर पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. पोलो ग्राउंड से पांचबत्ती तक का रास्ता बच्चों के काफिले ने अपनी सवारी से कब्जा कर लिया.
 

Published: Feb 06, 2026, 12:12 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 01:05 PM IST

Jodhpur Viral Video: जोधपुर शहर की एक नामी स्कूल की फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूली बच्चों ने मुख्य सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर शहर को हिलाकर रख दिया. पोलो ग्राउंड से पांचबत्ती तक का रास्ता बच्चों के काफिले ने अपनी सवारी से कब्जा कर लिया. बच्चे गाड़ियों से बाहर लटकते, तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते और हवा में धूल उड़ाते नजर आए. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के खुले में लटकते और स्टंट करते दिख रहे हैं. इतनी बड़ी लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती थी.


पुलिस कमिश्नर ने वीडियो देखते ही ट्रैफिक पुलिस को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो के आधार पर जल्द से जल्द जांच और सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चे शहर की मुख्य सड़कों पर इतना बड़ा हुड़दंग मचा रहे थे, तब ट्रैफिक पुलिस कहाँ गायब थी? पांचबत्ती, सरदारपुरा, पाल रोड जैसी हाई-ट्रैफिक सड़कों पर इतने बड़े काफिले को कोई रोकने वाला नहीं था? क्या पुलिस को पार्टी खत्म होने की जानकारी नहीं थी या फिर यह लापरवाही की एक और मिसाल है?


स्कूलों की फेयरवेल पार्टियां हर साल ऐसी घटनाओं का सबब बनती हैं. बच्चे उत्साह में आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल प्रशासन ने बच्चों को पार्टी के बाद घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी या नहीं? क्या स्कूल ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की हिदायत दी थी? और सबसे बड़ा सवाल—पुलिस की मौजूदगी कहाँ थी? क्या शहर की मुख्य सड़कों पर इतने बच्चों का काफिला बिना किसी चेकिंग के निकल गया?

यह घटना न केवल बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठाती है, बल्कि स्कूलों, अभिभावकों और पुलिस की जिम्मेदारी पर भी उंगली रखती है. वीडियो में दिख रहे बच्चों की उम्र 15-17 साल के आसपास लग रही है. इतने छोटे बच्चों को बिना हेलमेट और बिना सुरक्षा के गाड़ियां चलाने देना कितना खतरनाक है, यह सब जानते हैं. लेकिन जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, तब तक एक्शन क्यों नहीं?


जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है, लेकिन अब जरूरत है कि यह सिर्फ कागजी कार्रवाई न रह जाए. शहर की सड़कों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, स्कूलों को जिम्मेदार बनाया जाए और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए. वरना अगली फेयरवेल पार्टी में भी यही तमाशा दोहराया जाएगा.

