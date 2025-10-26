प्रिंसिपल का ऐसा रसूख की जबरदस्ती चेक किया नाबालिग बच्ची का फोन, चैट्स पढ़ी और करी आपत्तिजनक टिप्पणी

Jodhpur Crime News: जोधपुर के महात्मा गांधी स्कूल, जालौरी गेट के प्रधानाचार्य शकील अहमद ने एक नाबालिग छात्रा का मोबाइल जबरन अनलॉक करवाकर उसकी कॉल हिस्ट्री और सोशल मीडिया चैट्स की जांच की.
Jodhpur News: जोधपुर के एक सरकारी स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रिंसिपल ने एक नाबालिग छात्रा की निजता का खुलेआम उल्लंघन किया. प्रिंसिपल ने छात्रा का मोबाइल जब्त कर जबरन अनलॉक करवाया और उसकी कॉल हिस्ट्री, सोशल मीडिया अकाउंट और चैट्स की जांच की. इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने छात्रा से आपत्तिजनक सवाल पूछा कि “जो लड़का तुम्हारे पास बैठता है, वह हमेशा तुम्हारे पास ही क्यों बैठता है?” इस घटना से आहत छात्रा ने घर पहुंचकर रोते हुए परिजनों को पूरी बात बताई.
अभिभावकों का आक्रोश, स्कूल में हंगामा
छात्रा के परिजनों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया और स्कूल पहुंचकर हंगामा किया. उन्होंने शिक्षा विभाग में लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रिंसिपल ने छात्रा की निजता का उल्लंघन किया और अगर फोन में कोई निजी सामग्री होती, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता था. परिजनों ने पुलिस को भी सूचित किया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया.
शिक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने तत्काल कार्रवाई की. प्रिंसिपल को तुरंत निलंबित कर दिया गया और उन्हें एपीओ (Awaiting Posting Order) घोषित करते हुए बीकानेर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए. शिक्षा विभाग ने इस प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.
क्षेत्र में चर्चा का विषय
इस घटना ने जोधपुर में सनसनी मचा दी है और स्कूलों में छात्रों की निजता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं. परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रिंसिपल के व्यवहार की कड़ी निंदा की है. शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
