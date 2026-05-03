Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /जोधपुर के निजी स्कूल में छात्र से मारपीट का आरोप, केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज

जोधपुर के निजी स्कूल में छात्र से मारपीट का आरोप, केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज

Jodhpur News: जोधपुर के प्रतापनगर में एक निजी स्कूल में छात्र से मारपीट का मामला सामने आया. केयरटेकर पर गंभीर आरोप, परिजनों ने FIR दर्ज कराई. पुलिस जांच में जुटी, बच्चे का मेडिकल करवाया जा रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 03, 2026, 08:27 AM|Updated: May 03, 2026, 08:27 AM
जोधपुर के निजी स्कूल में छात्र से मारपीट का आरोप, केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज
Image Credit:

Jodhpur News: जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, प्रतापनगर के हुडको क्वार्टर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नकुल के साथ स्कूल परिसर में कथित रूप से मारपीट की गई. परिजनों का आरोप है कि स्कूल के केयरटेकर ने बच्चे को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन बच्चे को लेकर प्रतापनगर थाने पहुंचे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहना है प्रतापनगर थानाधिकारी का
प्रतापनगर थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी केयरटेकर मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है. पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी.

मेडिकल करवाने की प्रक्रिया शुरू
पुलिस ने घायल बच्चे का मेडिकल करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि चोटों की सही स्थिति स्पष्ट हो सके. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई अलग से मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जांच के दौरान यदि उनकी भूमिका सामने आती है तो उचित कदम उठाए जाएंगे.

बता दें कि देशभर में स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कई मामलों में बच्चों को गंभीर चोटें तक लग जाती हैं, जो न केवल उनकी शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत पर भी गहरा असर डालती हैं. ऐसे में हर अभिभावक के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर उनके बच्चे के साथ स्कूल में हिंसा होती है, तो वे क्या कदम उठा सकते हैं.

शिक्षक या स्कूल स्टाफ द्वारा की गई मारपीट कानूनन अपराध
भारत में Right to Education Act 2009 की धारा 17 के तहत किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसका मतलब है कि किसी भी शिक्षक या स्कूल स्टाफ द्वारा की गई मारपीट कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करे.

सख्त सजा का प्रावधान
अगर बच्चे को गंभीर चोट आई है, तो केवल स्कूल में शिकायत करना पर्याप्त नहीं होता. अभिभावकों को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. भारतीय न्याय संहिता के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा Juvenile Justice Act भी बच्चों के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करता है.


कानूनी प्रक्रिया में मेडिकल रिपोर्ट की अहम भूमिका होती है. घटना के तुरंत बाद बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाकर एमएलसी करवाना जरूरी है. शरीर पर सूजन, घाव या अन्य निशान अदालत में मजबूत सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं.

चाइल्ड हेल्पलाइन पर कर सकते कॉल
अभिभावक चाहें तो ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’ 1098 पर कॉल कर सकते हैं, जहां बच्चों से जुड़े मामलों में तुरंत सहायता मिलती है. इसके साथ ही जिले के शिक्षा अधिकारी (DEO) को लिखित शिकायत देकर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा सकती है, जिसमें जरूरत पड़ने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल है.

स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल प्रबंधन की होती है. यदि किसी शिक्षक द्वारा मारपीट की जाती है, तो केवल वही नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अनुशासन और ज्ञान देना है, न कि उन्हें भय और हिंसा का सामना करने पर मजबूर करना. ऐसे में जागरूक अभिभावक अपने अधिकारों को समझकर न केवल अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि शिक्षा संस्थानों को जवाबदेह भी बना सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: कठूमर से 4 बार विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का निधन, 20 अप्रैल से SMS अस्पताल में थे भर्ती

ट्रेंडिंग न्यूज़

महिलाओं के साथ बदमाशों ने दिनदहाड़े वाइन शॉप पर किया हमला, सरियों से पीटा और फिर गल्ला लूटकर हो गए फरार

फर्श से अर्श पर सोना-चांदी, राजस्थान में दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड! जानें आज के रेट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

सस्ता पेट्रोल-डीजल ढूंढ रहे हैं? राजस्थान के इन जिलों में फुल करवाएं टंकी, जेब भी नहीं होगी खाली!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

राजस्थान में अचानक बदला मौसम, जयपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों सावधान! परिवहन विभाग का चलने वाला है हंटर, गाड़ी जब्ती के साथ RC भी होगी निलंबित

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

झालावाड़ पुलिस ने जीता सबका दिल, रसोइये की बेटी की शादी में भरा ₹1.01 लाख का मायरा

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के रेट, फिर आसमान पर चढ़ी चांदी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा अपडेट

जयपुर में सुबह हो गई 'काली अंधेरी रात', छाए काले बादल, होने वाली है भयंकर बारिश, पढ़ें IMD अलर्ट

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

भरतपुर की बिस्तरबंद मिठाई, जिसे खाकर राजा-महाराजा भी खो बैठते थे होश

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

NEET 2026: निकलने से पहले ध्यान दें इन 8 बातों पर, नहीं तो परीक्षा केंद्र पर नहीं मिलेगी एंट्री!

5.30 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार, चाय की थड़ियों पर बनाते थे प्लान!

गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी! पेट्रोल-डीजल के दाम में आई गिरावट, जानें अपने शहर में तेल के ताजा रेट

कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, राजनीति में शोक की लहर

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'कपास का कटोरा', जहां से पूरे भारत में होती है कॉटन की सप्लाई!

सिलेंडर लेने से पहले जरूरी खबर, आपके शहर में LPG के दाम बढ़े या घटे? पढ़ें अपडेट

राजस्थान में सुबह अचानक बदला मौसम, इन जिलों में हुई झमाझम बारिश

राजस्थान की वो वीरान और डरावनी जगह, जहां आज भी रात को लगता है 'भूतिया बाजार'!

Gold Silver Price: राजस्थान में गोल्ड के दाम में आई भारी गिरावट, चांदी के रेट में बढ़ोतरी, जानें लेटस्ट प्राइस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

लकवाग्रस्त गवाह के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर आई अदालत, स्ट्रेचर पर दर्ज हुए बयान, स्कॉर्पियो से कुचलने का मामला

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

उदयपुर की इस बाड़ी में गूंजती थी 48 सहेलियों की हंसी, जिसके पीछे छुपा है गहरा राज!

Tags:
jodhpur news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नीमकाथाना में तेज आंधी ने मचाई तबाही, बिजली गुल… सड़कों पर थम गई रफ्तार

नीमकाथाना में तेज आंधी ने मचाई तबाही, बिजली गुल… सड़कों पर थम गई रफ्तार

sikar news
2

Chittorgarh Weather Update: चित्तौड़गढ़ में अचानक तड़ातड़ गिरे बड़े-बड़े ओले, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

chittorgarh News
3

धौलपुर अभ्यारण्य में वाटर प्वाइंट पर जुटे वन्यजीव, तेंदुआ-रीछ समेत कई दुर्लभ प्रजातियों की पुष्टि

Dholpur News
4

हादसे के बाद मदद को चीखता-चिल्लाता रहा ड्राइवर, इंसानियत का कत्ल कर... 'कोल्ड ड्रिंक्स' लूटते रहे लोग

jodhpur news
5

जयपुर को 'उथल-पुथल' कर गया तूफान, काल बनी भयंकर हवा, शहर को हिला गया अंधड़

rajasthan weather update