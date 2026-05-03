/जोधपुर के निजी स्कूल में छात्र से मारपीट का आरोप, केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज

Jodhpur News: जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, प्रतापनगर के हुडको क्वार्टर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नकुल के साथ स्कूल परिसर में कथित रूप से मारपीट की गई. परिजनों का आरोप है कि स्कूल के केयरटेकर ने बच्चे को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन बच्चे को लेकर प्रतापनगर थाने पहुंचे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया.

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क्या कहना है प्रतापनगर थानाधिकारी का

प्रतापनगर थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी केयरटेकर मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है. पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी.

मेडिकल करवाने की प्रक्रिया शुरू

पुलिस ने घायल बच्चे का मेडिकल करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि चोटों की सही स्थिति स्पष्ट हो सके. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई अलग से मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जांच के दौरान यदि उनकी भूमिका सामने आती है तो उचित कदम उठाए जाएंगे.

बता दें कि देशभर में स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कई मामलों में बच्चों को गंभीर चोटें तक लग जाती हैं, जो न केवल उनकी शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत पर भी गहरा असर डालती हैं. ऐसे में हर अभिभावक के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर उनके बच्चे के साथ स्कूल में हिंसा होती है, तो वे क्या कदम उठा सकते हैं.

शिक्षक या स्कूल स्टाफ द्वारा की गई मारपीट कानूनन अपराध

भारत में Right to Education Act 2009 की धारा 17 के तहत किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसका मतलब है कि किसी भी शिक्षक या स्कूल स्टाफ द्वारा की गई मारपीट कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करे.

सख्त सजा का प्रावधान

अगर बच्चे को गंभीर चोट आई है, तो केवल स्कूल में शिकायत करना पर्याप्त नहीं होता. अभिभावकों को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. भारतीय न्याय संहिता के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा Juvenile Justice Act भी बच्चों के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करता है.



कानूनी प्रक्रिया में मेडिकल रिपोर्ट की अहम भूमिका होती है. घटना के तुरंत बाद बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाकर एमएलसी करवाना जरूरी है. शरीर पर सूजन, घाव या अन्य निशान अदालत में मजबूत सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं.

चाइल्ड हेल्पलाइन पर कर सकते कॉल

अभिभावक चाहें तो ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’ 1098 पर कॉल कर सकते हैं, जहां बच्चों से जुड़े मामलों में तुरंत सहायता मिलती है. इसके साथ ही जिले के शिक्षा अधिकारी (DEO) को लिखित शिकायत देकर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा सकती है, जिसमें जरूरत पड़ने पर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल है.

स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल प्रबंधन की होती है. यदि किसी शिक्षक द्वारा मारपीट की जाती है, तो केवल वही नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अनुशासन और ज्ञान देना है, न कि उन्हें भय और हिंसा का सामना करने पर मजबूर करना. ऐसे में जागरूक अभिभावक अपने अधिकारों को समझकर न केवल अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि शिक्षा संस्थानों को जवाबदेह भी बना सकते हैं.