जोधपुर में शिक्षा मंत्री की फटकार, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की बदहाली, औचक निरीक्षण में उजागर हुई लापरवाही

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को जोधपुर के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. फूलबाग उच्च माध्यमिक स्कूल से शुरू हुए दौरे में प्रार्थना सभा में छात्रों के साथ शामिल हुए, लेकिन शौचालयों की गंदगी, टूटी सीटें और अव्यवस्था देखकर प्राचार्या परिणीता राजपुरोहित को कठोर फटकार लगाई.
Jodhpur News: राजस्थान के शिक्षा मंत्री एवं जोधपुर प्रभारी मदन दिलावर ने शनिवार को जोधपुर के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई स्कूलों में साफ-सफाई और रखरखाव की बदहाल स्थिति सामने आई. मंत्री के दौरे से न केवल व्यवस्थागत खामियां उजागर हुईं, बल्कि सरकार के सख्त रुख का संकेत भी मिला. निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने अंता चुनाव हार, जर्जर स्कूलों के ध्वंस, विलायती बबूल अभियान और लैपटॉप-साइकिल वितरण जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी. साथ ही, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुभकामनाएं दीं.
फूलबाग स्कूल से शुरू, शौचालय की बदहाली पर गुस्सा
निरीक्षण की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फूलबाग से हुई. मंत्री ने सुबह की प्रार्थना सभा में छात्रों के साथ हाथ जोड़कर भाग लिया. इसके बाद उन्होंने हाजिरी रजिस्टर और विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी ली. लेकिन जब वे अचानक शौचालय पहुंचे, तो टूटी सीटें, गंदगी और अव्यवस्था देखकर भड़क गए. प्राचार्या परिणीता राजपुरोहित से सख्ती से पूछताछ की और कहा, "बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना अस्वीकार्य है. जिम्मेदार तुरंत सुधार करें." यह निरीक्षण शहर के सरकारी स्कूलों में व्याप्त लापरवाही को उजागर करता है.
अंता हार पर समीक्षा, संगठन पर भरोसा
सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री ने अंता चुनाव हार को जनादेश बताते हुए कहा, "हम इसे स्वीकार करते हैं. जनता का अधिकार है कि वह चुनें. हार के बाद समीक्षा करेंगे." नेताओं को प्रचार में न भेजने के सवाल पर बोले, "संगठन तय करता है, जहां भेजा जाता है, वहां जाते हैं." जर्जर स्कूलों के ध्वंस पर स्पष्ट किया, "बच्चों के हित में जहां खतरा हो, वहां इमारतें गिराना जरूरी है."
विलायती बबूल अभियान और वितरण योजनाएं
विलायती बबूल पर मंत्री ने कहा, "यह जहरीली गैस छोड़ने वाला पौधा प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है. इसके नीचे अन्य वनस्पतियां नहीं उगतीं. इसलिए अभियान शुरू किया गया है." सरकारी स्कूलों में लैपटॉप और साइकिल वितरण पर तंज कसते हुए बोले, "कांग्रेस ने वितरण ही नहीं किया, हम कर रहे हैं. जल्द ही योजनाएं लागू होंगी." अंत में, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुभकामनाएं दीं.
